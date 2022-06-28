Заявление финского командующий пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунена о том, что на критически важных участках российской границы в Финляндии планируют установить более эффективные пограничные заграждения, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 1 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

«Что, теперь и эти решили себя в заборах попробовать? Не запоздалая ли реакция? Вроде финны, а не эстонцы», — шутит Валентин С.

Многие пользователи пришли к выводу, что заборы на российско-финской границе не могут нести никакой защитной функции, поэтому эта инициатива кажется им совершенно абсурдной.

«Да вроде никто не бегает нелегально из России в Финляндию. Зачем забор? Выстрел из танка снесет его сразу. Это же полный абсурд!» — пишет Павел П.

«А зачем забор на границе? Это чтобы финны в Питер не ломились? Если серьёзно, то очень жаль, что у Финляндии и России разрушились дружественные контакты. Спокойно же жили. Финляндии нужно меньше прогибаться под Запад. Подведёт их США и Великобритания под монастырь», — предупреждает Вера Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что финские власти, видимо, решили продемонстрировать то, как страна огораживается от Российской Федерации.

«Куполом ещё укройтесь и живите в клетке на радость своему феодалу, бесхребетные. Как же убого выглядят страны, не имеющие суверенитета. Так пресмыкаться за зелень, что тошно смотреть на всё это», — поделилась своим мнением Елена О.

Часть людей напомнила о том, что украинские власти уже попадали в своё время в коррупционный скандал, когда пытались строить заборы на границе с Российской Федерацией.

«Пускай финское правительство Яценюка зовёт на консультации. Украинский специалист по заборам. Как известно, через его мегастену ни один российский танк не проехал», — издевается Сергей П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Яценюк

«Проходили уже. Пусть у Яценюка совет спросят, он-то знает, как на заборные деньги жить в Штатах», — пишет Роман К.

Ряд пользователей указывает на то, что Европейский союз постепенно скатывается в худшую версию СССР, который сами же европейцы ранее активно критиковали.

«А все Советский Союз за стену берлинскую критиковали. А сами теперь по миру уже столько заборов понастроили, что опередили всех наших советских руководителей», — подметила Екатерина Т.

Нашлись и те, кто уверен, что сам забор не так важен, сколько то, какое значение его возведение на границе с соседним государством имеет для масс.

«А всё-таки правильно выстроенная пропаганда может оболванить любой народ. Всё старо, как мир. И однажды мы это уже всё проходили», — написал Андрей К.

«В Финляндии, очевидно, нагнетают военную истерию. Пытаются насадить финнам пресловутую русскую угрозу. А всё это зачем? А затем, чтобы склонить население к мысли, что пора Финляндии стать полноправным членом Североатлантического альянса. Если нет никакой угрозы, то и НАТО здесь не нужно. Поэтому и вешают людям лапшу на уши», — указывает Михаил Б.

Напомним, 1 мая финский телеканал MTV3 опубликовал материал, согласно которому командующий пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунен заявил о том, что на критически важных участках российской границы в Финляндии планируют установить более эффективные пограничные заграждения.