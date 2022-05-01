Статья на китайском портале Global Times, согласно которой Соединённые Штаты провоцируют острую конфронтацию между ведущими государствами из-за попытки подорвать мощь России, а также являются угрозой для всей планеты, потому что не собираются мирно сосуществовать с другими странами, стала поводом для дискуссии в интернете. Граждане оставили свои комментарии об этом 1 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Штаты слишком много о себе возомнили. Им стоит спуститься с небес на землю, пока они не прекратили своё существование», — предупреждает Софья Н.

Многие пользователи отметили, что китайские журналисты говорят всё правильно, и им даже могут вторить американские союзники, но реальность такова, что марионетки США готовы пойти даже на большой риск ради интересов своего хозяина.

«Все западные страны твердят, что данная политика США опасна для мира и может привести к глобальной войне — но при этом поддерживают действиями и словами дела США. Значит, они готовы к такому развитию событий», — пишет Лиличка Х.

Некоторые комментаторы уверены, что распоясавшаяся Америка, которая несёт угрозу всему миру, является плодом слабости мировых держав, которая и заставила США сорваться с цепи, почувствовав вкус крови.

«Попытками подорвать мощь страны силой или переманить её лучших ученых» — если бы эта «мощь» была реальной, а не на словах пропаганды, то и подорвать её было бы невозможно. А если бы «держава» создала для своих лучших учёных такие же лучшие условия, то никто бы никуда и не переманивался. Всё очень шатко в этом мире. Силу надо показывать реальную», — считает Богдан Ч.

Нашлись и те, кто отмечает, что всё больше и больше людей на планете начинает осознавать угрозу, которую несут Соединённые Штаты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«При нынешних раскладах только клинические идиоты пойдут работать в США — фашистско-террористическое государство. А от клинических идиотов проку, как с козла молока. Раньше туда ехали за долларом, свободой и так далее. А сейчас Штаты всем показали, что зелёная бумажка — это токсичная валюта, которая в ближайшей перспективе перестанет быть мировой, а свободы там нет от слова совсем», — указывает Святослав С.

«Этот процесс уже не остановить. Россия победит в любом случае», — убеждена Айгуль Б.

Часть людей рада, что Китай оказался на нашей стороне и оказывает решительное сопротивление агрессивным действиям США.

«В Китае мудрые правители, они думают о последствиях, и потому живут с нами в мире и согласии. А Запад живёт одним днём и потому постоянно пытается испортить с нами остатки отношений, невзирая на последствия для мирового сообщества», — поделился своим мнением Виктор Т.

Другие же, наоборот, призвали не обольщаться, ведь Китай ведёт свою собственную игру, он будет до последнего сотрудничать с Америкой, если руководству КНР это будет казаться выгодным.

«Пока что Китай только на словах на стороне России. Потроллить США в «Твиттере» и нейтрально отозваться о спецоперации в ООН — это несерьёзно. Их основной торговый партнёр всё ещё — это страны Запада и Америка», — отметил Глеб О.

Напомним, 1 мая китайский портал Global Times опубликовал материал, согласно которому Соединённые Штаты провоцируют острую конфронтацию между ведущими государствами из-за попытки подорвать мощь России. Журналисты отметили, что Америка не воспринимает термин «мирное сосуществование», что делает её угрозой для всей планеты.