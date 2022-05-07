Видеоролик от минобороны США, на котором демонстрируется процесс подготовки к передаче украинским войскам американских бронетранспортёров M113, исполненных в песчаном цвете, вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 1 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Интересно: а красить в зелёный цвет будут уже туземцы на месте? Или так и оставят? И хочется напомнить, что М113 — американский бронетранспортёр, разработанный ещё в начале 1960-х годов. Тот момент, когда утилизировать гораздо дороже, чем спихнуть вислоухим», — указывает Олег Б.

Многие пользователи задались справедливым вопросом, будут ли украинские военные использовать американские бронетранспортёры песчаного цвета, если предпочтительным для данного региона является зелёный камуфляж.

«А никого не волнует тот факт, что эта техника окрашена в песчаный цвет? Это сделано специально так, чтобы российским гранатомётчикам было проще вести прицельный огонь по цели?» — интересуется Валентин С.

Некоторые комментаторы усомнились в том, что американские бронетранспортёры M113 смогут оказать украинским войскам хоть какую-то существенную помощь.

«Никакая это не мощная техника: брони нет, большая и высокая, легко попасть ракетой. Не завидую я бандеровцам, которые будут кататься в этой консервной банке», — написал Валерий Д.

«Честное слово, техника эта безнадёжно устарела. Напоминает теперь больше гроб на колёсах, нежели надёжную машину для современных боевых действий. Против российских войск и подавно будет нелепо смотреться», — подметила Татьяна Б.

Часть людей полагает, что даже добраться до линии фронта эта техника не сможет.

Цитата из видео «Бронетранспортеры США M113 уже готовятся к отправке в Украину» Процесс подготовки к передаче украинским войскам американских бронетранспортёров M113

«Я вот только одного понять не могу: а какой смысл-то во всех этих поставках? Ведь технику нужно к фронту еще доставить, что не просто в условиях разбитой инфраструктуры. Потом нужны люди, которые умеют ею пользоваться, а их тоже нужно сперва найти, потом обучить. В общем, кроме как раздутие долговых обязательств Украине эта техника вряд ли как-то поможет. Ну, может быть, чуть затянет конфликт, не более того», — поделился своим мнением Денис П.

Ряд пользователей указывает на то, что циничное стремление лёгкой наживы за счёт украинского народа не останавливает американское правительство даже тогда, когда на территории Украины идут крупномасштабные боевые действия.

«Видно, что Запад не думает о судьбах простых украинцев. Поставляя Украине вооружение, они лишь затягивают конфликт и рискуют жизнями миллионов украинцев. Но они, видимо, уже ни перед чем не остановятся, лишь бы только навредить России», — считает Рамиль А.

Нашлись и те, кто даже рад подобной помощи вооружением для Украины со стороны США, потому что благодаря неэффективной в современных условиях технике, которой пользуются бандеровцы, Вооружённые силы Российской Федерации намного быстрее добьются поставленных перед ними целей.

«Сколько бы США ни засыпали Украину техникой и вооружением, всё равно наши парни выполнят поставленную перед ними задачу. Спешки нет, время играет нам на руку. Чем больше нациков воспользуется устаревшим западным вооружением, тем быстрее мы осуществим денацификацию украинской территории», — пишет Иван И.

Напомним, 1 мая министерство обороны Соединённых Штатов Америки распространило в интернете видеоролик, на котором демонстрируется процесс подготовки к передаче украинским войскам американских бронетранспортёров M113.