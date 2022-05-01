Пользователи соцсетей активно обсуждают информацию о том, что Польша передала Украине более 230 танков Т-72М1, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Напомним, ранее об этом сообщил информационный ресурс Вышеградской группы, отметив, что теперь Польша занимает второе место после США по оказанию наибольшей военной помощи Украине.

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«Польша решила передать все танки, которые у неё есть?» — поинтересовался подписчик группы в телеграм-канале, посвящённой спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, Эдуард К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Если этот танк из Польши, то это хлам. Даже без динамической защиты», — предположил другой подписчик.

«Польша без вооружения вообще осталась?» — поинтересовался А. В.

«700 танкистов-то имеется», — спросил ещё один из комментаторов.

«Бесплатное снабжение армии РФ», — иронизирует Марк.

«Тут в старый немодернизированный (а поляки поставила те, что не прошли их программу обновления в 2019-м) танк будут сажать новичков, едва прошедших обучение, — предположил Anton G. — Да, в таком количестве — 232 штуки — это может нанести местами урон, но по факту — отправляют людей на убой».

«А топливо поставили?» — интересуется Сергей Р.

«Сколько это железнодорожных составов? Еще и колея разная. Какие-то выдуманные цифры», — предположил Костя.

«Скоро будет уничтожен этот хлам. А вот Украина будет вечно в долгах», — считает Юрий.