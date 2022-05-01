Сообщение Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Российской Федерации о том, что более семи тысяч украинских пенсионеров и сотрудников бюджетных организаций Украины получили выплаты в размере порядка 70 млн рублей, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Кто за это будет платить? Только граждане России. На своих денег нет, люди выживают, как могут. А вот на украинцев деньги есть, и денег заплатят, и еду им привозят. Страна альтруистов. Нет бы своим помочь в первую очередь», — возмущается Антон Г.

Некоторые пользователи выразили недовольство по поводу того, что деньги российских налогоплательщиков пошли не на поддержку российской экономики и улучшение жизненных условий граждан России, а украинским пенсионерам и бюджетникам.

«Сейчас бездельники и нытики опять начнут: «Лучше бы нам дали!». Идите и работайте, бездари!» — обращается Николай Б.

Но многие пользователи им возразили и встали на защиту инициаторов помощи бедствующему украинскому населению. Граждане обращают внимание на то, что Россия освобождает из фашистского плена ни кого-нибудь, а свой родной братский народ.

Дарья Драй ИА REGNUM МЧС России

«Украинский народ — этот наш братский народ. Освобождённые люди от нацистского плена заслуживают человеческого к ним отношения. Господи, та сумма-то небольшая совсем. В рамках такой большой страны, как Россия, — это копейки. Но для них это возможность встать на ноги. Россия заботится о своих людях. Тот, кто против помощи простым людям, оказавшимся в беде, мне не товарищ», — указывает Мария В.

Часть людей считает, верным, что Россия пришла на помощь к пенсионерам на Украине и к людям, которые были зависимы от выплат со стороны украинского государства.

«Эти люди сейчас буквально оказались на обочине, без крова, без работы, без средств к существованию. Их страна, Украина, очевидно, просто бросила их, не оказывая никакой помощи совершенно. И в этом время мы любыми силами пытаемся спасти граждан этих территорий. Что сказать? Благородство и милосердие всегда были у нас в крови. Надеюсь, они это оценят. Многим сейчас, я уверен, такие выплаты буквально спасли жизнь», — пишет Святослав Т.

Ряд пользователей указывает на то, что перед российским руководством стоит непростая задача, заключающаяся в том, чтобы на освобождённых территориях Украины вновь забурлила жизнь, и регионы могли выйти на уровень, достаточный для самообеспечения.

«Нужно и накормить человека при первой встрече и дать ему работу, чтобы он кормил себя каждый день. Славная традиция гостеприимства. И я рад, что она до сих пор встречается, особенно в глобальных решениях и поступках», — написал Сергей Б.

Нашлись и те, кто считает важным, чтобы украинские граждане видели, что Россия привносит в их жизнь долгожданный мир.

«Главное, как можно скорее всем этим людям восстановить инфраструктуру и предоставить возможность для заработка денег. Чтобы люди вернулись к полноценной мирной жизни. Без этого важнейшего шага война для них никогда не закончится», — уверен Виктор П.

Напомним, 1 мая пресс-служба МЧС России сообщила о том, что более семи тысяч украинских пенсионеров и сотрудников бюджетных организаций Украины получили выплаты в размере порядка 70 млн рублей.