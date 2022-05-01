Украинская мобильная связь и интернет отключены в освобожденных регионах юга Украины, включая часть Запорожской области. Об этом 1 мая сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Также ранее Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мобильная связь везде пропала, включая Мелитополь и Бердянск. В ближайшее время мобильная связь будет восстановлена в российском формате», — отметил Крючков в интервью РИА Новости.

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Новость об отключении мобильной связи в освобожденных регионах Украины обсудили читатели телеграм-каналов «Денацификация UA», «Одесское Общественное Телевидение Z», «Open Ukraine | Открытая Украина» и «Харьков Z».

«Киев отключил Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета — советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков. Стоп, так это ж Украина… или нет, пан Зеленский?!» — прокомментировал новость автор телеграм-канала «Денацификация UA».

«Уже не Украина», — отреагировал Midas.

«Это уже Россия», — добавил Kamshatskiy.

«По мнению украинских властей, баба с возу, — кобыле легче. Пенсии не платить, всё поотключать, какая экономия ресурсов», — иронизирует Кристина К.

«Значит, уже не Украина», — пишет «А».

«Ну с Крымом такая же… [тема] была. Отключили нас от всего, то есть получается официально отказались», — добавила Диана.

«Они и Крым считают своим, у них даже в Раде есть сбежавшие депутаты от нашего региона. Мамка-Украина нам и свет отключала и воду перекрыла. Как они говорили, чтобы мы были посговорчивее. Вот их свобода и незалежнисть (независимость. — М. Р.). Независимость от нравственности, гуманизма, здравого рассудка. Потерянные, никому не нужные, никем не уважаемые, потому как даже себя не научились уважать. Позор!!!» — отреагировала Эльвира.

«Зеленский с плеча дарит России регионы», — смеется «АДМ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«От телевидения своего… бы ещё отключил. Хорош людям мозги травить гнилью и победами, которые существуют только в их воображении», — призвала Оксана.

«Пусть люди видят, как они нужны «своей» стране», — написала Natalie B.

«По прогнозам им и Львов скоро отключать придется», — смеется Eugene B.

«Как нагадить, так бандеровцы впереди планеты всей», — пишет Алексей.

«Уже не знают, что придумать… Так мелко гадят», — не выдержала Наталья.

«Следующий шаг — перекрыть воду. Это уже визитная карточка Украины», — добавила Юлия.

«Ничего нового не придумали. В Крыму было то же самое — по очереди отрубались мобильная связь, вода, электричество. Прорвёмся», — прокомментировала Наталья.

«Крым, Донбасс, Мариуполь, Херсон, Мелитополь. Мы все прочувствовали любовь ридной неньки (родной Украины. — М. Р.). Ще не вмерла Україна («Еще не умерла Украина — М. Р.), по этому в агонии готова всех за собой утянуть», — отметил «Тутси Ларсон».

«Так для Салорейха (Украины. — М. Р.) это уже не украинцы, их можно и ракетами уничтожить и голодом заморить и все что угодно делать, т. к. все, кто остался — автоматически преступник. Всё, как было в Донбассе, ничего не меняется», — отметил один из участников обсуждения.

«Отрубают, чтоб родне в другие области не рассказывали, [что] Россия охраняет и кормит», — добавила Victoria.

«Потерпите немного, все наладится, всё будет хорошо», — пишет Alehandro.

«Когда Украина отключает мобильную связь, это означает лишь одно — они смирились с потерей этих территорий», — отреагировал «Зайчатки Разума».

«Специально сделано, чтобы люди не звонили и не рассказывали что их ВСУ обстреливают», — подытожил Сергей.