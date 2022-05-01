Известие о том, что сокращение потребления российского газа сильно ударит по европейской промышленности, активно обсуждают в социальных сетях. Люди говорят, что враги России сами виноваты в сложившемся положении, а если наша страна перекроет газ, то в Европе начнется крах экономики. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Пора закручивать краны!» — предлагает Лариса.

«Надо отдать должное нашему руководству и их выдержке, терпению. На их месте я бы давно всё перекрыл…» — соглашается Иван Перевозкин.

«Главное, чтобы в Россию не начали линять европейцы за сытой жизнью в тепле и с работой», — иронизирует Наталья.

«Хватит уже мусолить эту тему с газом. Пусть им будет пусто, а у нас будут и свет, и газ, и водичка», — предлагает Людмила Петрова.

«Нас их проблемы волновать не должны — своих хватает. Никого не слушать, никому не сочувствовать, делать так, как выгодно нам… Эти суки всё равно взяли курс на отказ от российских энергоносителей», — рассуждает Ольга Евдокимова.

«Не могу понять, почему НАС должны волновать их проблемы? Причём постоянно! Если это игра в политику, то зачем обсуждать ходы противника? Игра ещё не закончена!» — приводит довод Геннадий Лебедев.

«Так пусть отказываются от газа, может, так меньше будут оружия производить и отправлять на Украину!» — призывает Маргарита.

«А нам какое дело до них? Зачем нам это знать? Они сами этого хотели! Вот и получают! И хватит уже всех спасать! Спасти можно только того, кто этого хочет! Нам интересно, что у нас! Себя спасать надо!» — считает Людмила Дмитриенко.

«Все вопросы к Брюсселю и национальному истеблишменту… Это они решили, что для населения это то, что надо. Так что сокращайте потребление, производство… Штаты вам в помощь», — заметила Варвара

(сс)Michel wal Брюссель

«Без российского газа многие страны ЕС ничтожны», — напоминает Елена.

«Назло Путину отморозят себе уши», — иронизирует Евгений.

«Ну и правильно. Вперед китайская промышленность, и нашу надо тоже поднять заодно!» — поддерживает Денис.

«Введите льготы для европейской промышленности, предложите газ за копейки. Пусть переносят свои производства в Россию», — предлагает Станислав.

«Германия, как и многие другие европейские страны Европы, оказалась под угрозой стагфляции — кошмарной комбинации высоких темпов инфляции, безработицы и снижения темпов экономического роста. А Франция уже погрузилась в это состояние. Европу ждёт холодная и темная зима», — предрекает Ирина.

«Всё думал, от кого Украинцы переняли манеру срать себе в штаны, а оказывается, европейские страны могут это делать профессионально!» — смеётся Сергей.

«Газа нет, но вы держитесь! Здоровья вам и всего самого наилучшего!» — перефразировала скандальное высказывание Наталья

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Кол их исследователям. Без российского газа их промышленность просто встанет и как доминошки потянет все за собой. Будет настоящий коллапс», — считает О. Ш.

«Европе светят «кровь, пот и слезы»… Мы же, сменив сэндвич и попкорн с кока-колой на бутерброд с семечками и холодным чаем, будем вместе следить за тем, как с непривычными трудностями будут справляться жители Европы и наблюдать за крушением привычного мира», — живописует Ирина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на учёных Исследовательского центра Юлиха известил: отказ от «голубого топлива» невозможно компенсировать ни дополнительными поставками трубопроводного газа из Норвегии, Алжира или Азербайджана, ни дальнейшим увеличением импорта сжиженного природного газа (СПГ). Для накопления достаточного количества топлива на зиму европейскую промышленность и энергетику придется останавливать.

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