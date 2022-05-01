Позорное положение со стоимостью жизни требует от правительства Великобритании срочных мер. С таким призывом 1 мая в статье для Morning Star выступил бывший лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.

(сс) Sophie Brown Джереми Корбин

По его словам, рост цен в супермаркетах и на заправках, низкая зарплата и огромные счета за электроэнергию уже вынуждают миллионы людей экономить на том, что они едят, в чем нуждаются и что приносит им радость.

«Стремительно расширяется пропасть между самыми богатыми и самыми бедными в нашем обществе. На этой неделе Trussell Trust [благотворительный фонд, обеспечивающий продовольствием нуждающихся. — прим. ИА REGNUM] сообщил, что за прошлый год раздал более двух миллионов продуктовых наборов», — пишет Корбин. — Ведущие экономисты констатируют, что нам предстоит крупнейшее падение уровня жизни в послевоенной Британии. И это после всех лет, потерянных со времен финансового кризиса 2008 года. С каждым месяцем, с каждой упущенной возможностью что-то сделать всё больше и больше людей будут погружаться в нищету и отчаяние. Между тем «свои люди» в правительстве, топ-менеджеры с семизначными окладами и глобальные корпорации получают рекордные прибыли за счет низкооплачиваемых рабочих, обобранного населения и всей нашей поруганной планеты. Мы никогда не дождемся от них того, чтобы они помогли хоть кому-то, кроме самих себя. Давайте судить их по делам: P& O незаконно уволила 800 сотрудников прямо через Zoom и заменила их временными работниками с зарплатой ниже минимальной, а нефтяной гигант Shell в четыре раза увеличил годовую прибыль, в то время как цены на энергию растут, а климат ухудшается».

(сс)DennisM2 Нефтегазовая компания Shell

По мнению Корбина, британские политические лидеры должны не бояться принимать решения и законы для реальных перемен, а жадность немногих должна без колебаний и проволочек отступить перед потребностями большинства.

«Конгресс профсоюзов и призывы оппозиции к принятию чрезвычайного бюджета для решения насущных проблем, усугубляемых растущей стоимостью жизни, — всё это первые шаги на верном пути, но мы должны идти дальше. Временные решения в конечном счете не решают постоянных проблем, — убежден бывший глава лейбористов. — Наше общество нуждается в реальной передаче власти и богатства. Вот почему мы создаем движения, способные произвести большие перемены, в которых так нуждаемся. Мы делаем это с помощью проекта «Мир и справедливость», укрепляя связи с профсоюзами, организациями и лидерами в Великобритании и во всем мире. От пикетов вместе с бастующими сотрудниками университетов и уборщиками лондонского метро до формирования альтернативных представлений об устойчивом и справедливом мире наш проект — это политический дом, где активисты могут делиться идеями и вырабатывать необходимые средства для улучшения нашего общества. Дело труда — вот надежда мира. Это было верно 100 лет назад, это верно сегодня. Без рабочих, которые объединяются в профсоюзы, дабы бороться за лучший мир для себя, своих семей и сообществ, этот мир никогда не придет».

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

В Международный день трудящихся Корбин призывает черпать вдохновение из многих побед профсоюзов над эксплуататорскими приемами, такими как увольнение с повторным приемом на работу на худших условиях, и почтить память всех, кто принес жертву ради защиты прав рабочих.