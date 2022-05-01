Украина ежедневно поставляет Румынии продовольствие, получая в обмен оружие. Об этом 30 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина». Многие участники обсуждения указали на то, что киевский режим таким образом обрекает население Украины на голод. Иные также усмотрели в действиях Киева признак того, что представители Украины вывозят продовольствие, вероятно, предвидя поражение киевского режима.

«Народ «Джевелины» жевать будет?» — недоумевает Evi B.

«Где-то это уже было», — задумалась Олька Б.

«Какими бы украинцы ни были бы отбитыми, но отдавать еду ради оружия — это дикость, есть что люди будут?..» — поинтересовался «Уменя ВсёНорм».

«У них скоро оружия больше чем населения будет», — отреагировал «Товарищ Сталин».

«Власть надеется, что некому будет есть», — предположила Олеся.

«Они уверены, что проиграют. Уверены, что сдадут Украину. Вот тогда кормить ее будет Россия, а они — новые сказки про голодомор сочинять», — отметила Анка.

«Вот черти!!! Свой же народ на голодомор отправляют!!!» — не выдержал 252.

«Из-за тупости власти народ с голоду помрёт. И какому голодомору памятник поставят? Кстати, немцы, захватив Украину, тоже так делали… Дежавю…» — пишет «Я».

«Голодомор Зеленского», — отреагировал MyFox N

President.gov.ua Владимир Зеленский

«А люди что есть будут? Они не успеют восстановить запасы к следующей зиме», — недоумевает Наталья.

«Да они понимают, что Россия победит и будет кормить народ», — также добавила Юлия К.

«Голодомор устраивает. Собственно, вот так и происходит разграбление страны странами Запада», — прокомментировал новость «Вторник».

«А потом опять орать будут, что Россия им голодомор устроила», — написала Vалентина.

«Это знак того, что хунта уже слила страну и задерживаться в ней долго не собирается. Сейчас повесточку хозяев отработают и слиняют в неизвестном направлении!» — отреагировала Ксюха К.

«Чубатая верхушка готова валить по новым местам гражданства», — в свою очередь отметила Марина Г.

«А страны Запада не боятся подавиться таким зерном? Оно омыто кровью украинцев!» — написал Kotenochki123.

«Ленд-лиз во всей красе», — отреагировала «Астра».

«Дело не в том, чтобы кому-то помочь, а в том, что они намеренно убивают своих детей. Они не хотят просчитать ситуацию наперед. Довольствуются мелкими и вымышленными победами, не заботясь о том, что будут есть через неделю…» — в свою очередь комментирует новость Kiri.

«Нет, как раз самое страшное, ЧТО ОНИ ПОНИМАЮТ, и правительство целенаправленно это делает против собственного народа. Вот это настоящий геноцид», — ответила ему (Kiri) Elena

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

«А почему Запад не хочет от хлеба отказаться, как от газа?» — с сарказмом поинтересовалась Irina.

«Яйки, курку, млеко забрали. Украинские гастарбайтеры, готовые работать за еду, уже в Европе. Осталось только чернозём в Европу вывезти», — пишет «Имперский космолёт».

«Значит, Запад знает, что долг за оружие не будет возвращен, поэтому берет натурпродуктом», — в свою очередь добавил «Пост Апокалипс».

«Потом они будут кричать про устроенный голодомор! Надо блокировать все эти порты, чтоб эти твари не устроили массовый голод в регионе», — подытожил Александр И.