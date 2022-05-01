Проект закона о ленд-лизе для Украины был внесён в Конгресс США примерно за месяц до начала спецоперации России. Об этом сообщает ruposters. ru со ссылкой на открытые данные.

Шилов ИА REGNUM Украина

По информации, имеющейся на сайте Конгресса, законопроект по программе ленд-лиза принят за месяц до начала российской спецоперации — 19 января 2022 года.

Читайте также: Законопроект о ленд-лизе для Украины внесли в Конгресс США ещё в январе

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Радио Стыдоба», а также телеграм-канала бывшего депутата украинского парламента Олега Царева.

«Как неудобно-то получилось», — иронизирует Константин.

«Да уж», — добавила Алена.

«И почему я не удивлена…» — отреагировала Ирина С.

«[Американцы] готовились, толкали Украину на обострение с Россией. США долго и тщательно подводили… [украинцев] на заклание. Путин — провидец, упредил их замыслы…» — добавила Валентина С.

«Кто бы сомневался… [американцы] всегда такие, они же это и затеяли всё. Это же фарс прямо, клоуна (Владимира Зеленского — О. П.) распиарили за счет сериала [«Слуга народа»] и в президенты продвинули, нацистскую идеологию внедрили, зная, как русские на фашизм реагируют, оружием накачивают. Пока Штаты не развалятся, все это будет продолжаться», — отметил Vitalii

Цитата из к/ф Слуга народа. Реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Слуга народа

«Уже понятно, что… [американцы] заранее готовились. Уроды», — добавила Гюлюш.

«Так подготовка к наступлению нациков на восток в январе уже шла полным ходом…» — написал Василий К.

«Интересно, чем… [украинцы] расплачиваться будут?» — поинтересовался Eldenizo.

«Жизнью. Уже расплачиваются. А женщины с детьми — на плантации клубники в Польшу и домработницами…» — ответила ему (Eldenizo) Оксана.

«Что и требовалось доказать. Готовили Украину к нападению на Россию. Толкали её к войне», — пишет Ksenia K.

«[Американцы] готовились, потому что их в свое время приняла с распостертыми объятиями продажная киевская власть! Если бы она была другой, разумной… [боевых действий] бы на территории Украины не случилось. Так что ответственность за все происходящее фактически на 95% лежит на… власти Киева!..» — отметил «Ищи лучшего человека среди тех, кого осуждает мир».

«Да, друзья. Ну что, вставай, страна огромная?» — пишет Лиза К.

«И что, думаете, «западные партнёры» прям так покраснели, смущёно спрятали глазки? Да ни фига», — прокомментировал Ник@Z.

«Всё-таки РФ опередила и нанесла упреждающий удар. И это важно, так как НАТО готовило Украину к войне и накачивало её оружием. Немного промедления — и бомбили бы нас», — добавил Вячеслав

NATO North Atlantic Treaty Organization Солдаты НАТО

«Да кто бы сомневался?! Запад он и есть Запад. Всегда обман, враньё, предательство!» — написал Бочкарев.

«Только ещё одно доказательство того, что готовились они основательно… А вся вонища, что, мол, русские как посмели, что, мол, «агрессоры» т. д. — только от досады, что ВВП (Владимир Владимирович Путин — О. П.) их переиграл», — отметила Olga S.

«Вопрос в другом: кто платить будет и чем? Если сегодня висит вопрос, будет ли вообще в принципе существовать такая страна, как Украина? На сегодняшний день руководство этой недостраны уже подданные Англии. Если уже сегодня появляются карты будущего, где западная часть в составе Польши и Румынии, а восточная часть — Россия», — задался вопросом Ayrat.

«Конечно, не «именно поэтому» [началась СВО — О. П.]. А потому, что разведка хорошая. Вряд ли Путин руководствовался этим законопроектом, начиная спецоперацию. А этот законопроект о ленд-лизе — просто ещё одно подтверждение правоты Путина», — отреагировал «Д».

«Американцам кровь из носа нужен этот ленд-лиз, как во времена Второй мировой войны. Янки вновь решили вылезти из дерьма за счёт крови в Европе», — подытожил Саша Б.