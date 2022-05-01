Информация, согласно которой президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским о том, что обещает «усилить помощь Украине по оборонительным вооружениям и гуманитарную поддержку», стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 1 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Ох, Макроха! Мнит себя Наполеоном либо же прикидывается. Тем не менее только затягиваешь всё. Зачем — непонятно. Лучше бы надоумил Зеленского капитуляцию объявить. Всем же в этой истории лучше будет», — считает Дамиан П.

Многие пользователи пришли к выводу, что после победы на выборах президента Франции у Макрона вскоре откажут все тормоза и он с головой окунётся в антироссийскую истерию.

«Макрон выборы выиграл — теперь крутым стал? Ну-ну», — пишет Vitaly G.

«Президент без мозгов! И где были все французы, которые его избирали. Вот кому надо было запретить въезд в нашу страну. Шестёрка американская самая настоящая! В чём интересы французов тут? Как пичканье Украины вооружением поможет Франции? Вы там совсем с катушек съехали, русофобы долбаные?» — написала Людмила А.

Некоторые комментаторы отмечают, что, оказывая военную поддержку Украине, Макрон расписывается в том, что воюет на стороне фашистов против Российской Федерации.

«Макрон! Шляпу Наполеона на голову и вперёд — на Москву! Чужими руками воевать с Россией пытаешься? Францию в состав России желаешь ввести? Россия вам не по зубам! Читай историю! После выборов сознание помутнело?» — обращается Владимир Т

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Часть людей полагает, что такая русофобская политика доведёт Францию до крайне неприятных последствий.

«Макрон желает оставить свой след в истории, как Наполеон? Хочет получить по голове и русские войска в Париже? Но Наполеон был гениальный полководец, на его счету немало достойных побед. Россия, конечно, в его планах была самой большой ошибкой. А Макрон по своей харе помидорами уже получил. От России-то не помидоры будут, а кое-что покруче», — предупреждает Олеся К.

Ряд пользователей указывает на то, что нынешняя французская элита предаёт память об антифашистском Сопротивлении, члены которого стали национальными героями.

«Франция сама страдала от нацистов, была оккупирована немцами. И что теперь? Разжигают нацизм, от которого их народ погибал во Вторую мировую войну. Россия спасла всех напоследок, и теперь вот такой монетой платят России её бывшие союзники», — удивляется Света А

Разрушения после обороны Кале. Франция

Нашлись и те, кто отмечают, что Россия не собирается сидеть сложа руки. Граждане уверены, что вскоре в мире сформируется антизападная коалиция во главе с Российской Федерацией.

«А мы в свою очередь соберём доказательства того, как Запад планомерно уничтожал половину мира, начиная с времён окончания Второй мировой войны. Мы всё им припомним, и другим странам расскажем о ваших преступлениях. Даже не сомневайтесь, что вас наказание настигнет. Рано или поздно», — предупреждает Максим П.

Напомним, 30 апреля телеканал BFMTV опубликовал материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским о том, что обещает «усилить помощь Украине по оборонительным вооружениям и гуманитарную поддержку».