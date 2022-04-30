Заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что США и ЕС намерены воевать с Россией «до последнего украинца», потому что им безразлична судьба Украины как самостоятельной страны, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ковёр-самолёт. США

«На смех пробирает, когда видишь слова «Украина» и «самостоятельная страна» в одном предложении», — отметила Марина Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что Запад совершенно не заинтересован в установлении мира на территории Украины, потому что каждый геополитический игрок ловит себе рыбку в этой мутной воде.

«И правда. Сейчас сами же они и спонсируют нацистов на Украине. Так о каком еще мире тогда может идти речь? Вы как думаете?» — вопрошает Татьяна Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что больше всех в войне на Украине заинтересованы Соединённые Штаты, которым важно скрыть все свои преступления на территории этого государства.

«Лавров прав. США в последнюю очередь заботит судьба каких-то там украинцев. Более того, американские власти не особо-то заботит судьба своего собственного населения. Просто США — это власть капиталистов. Интересы капитала там превыше всего», — пишет Николай К.

Часть людей полагает, что Украина с самого своего зарождения после крушения Советского Союза была ведомой, у неё всегда был хозяин и, как водится, бенефициар, который снимал в местного населения все сливки.

«По-моему, Украина давно уже не является хоть сколько-нибудь самостоятельной и независимой страной. Какой-то наркомановый клоун решил, что страну можно продать по частям вместе с народом, самому оформить британское гражданство и свинтить с украденными деньгами. Теперь за Украину дерутся Америка, Британия и Польша, но делают они эти руками самих украинцев», — поделилась своим мнением Лилия Т.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Владимир Зеленский

Ряд пользователей указывает на то, что Америка готовит Украине смерть, потому что нет никаких намёков на то, что в будущем это государство кому-то понадобится в качестве независимого субъекта.

«Даже больше скажу: они заинтересованы в том, чтобы уничтожить эту бедолагу — никому не нужную Украину. Вот и пичкают её оружием. Тут даже ребёнку ситуация очевидна», — считает Лилия К.

«США и ЕС интересует только своя личная выгода, на жизнь Украины им и правда всё равно. Ведь кроме того, чтобы поставлять оружие, они не пытались ничего предпринять. Ничего не сделали, чтобы сохранить экономику Украины или облегчить страдания местного населения», — написала Светлана Б.

Нашлись и те, кто отмечают, что пока Россия не дошла до границ нынешней Украины, Запад не прекратит поставки вооружения и будет до последнего посылать бедных украинцев на верную смерть во имя интересов тех же США.

«Мне кажется, что если у Штатов и НАТО закончится оружие, то они будут поставлять Украине вилы и копья. Они никогда не перестанут поставлять оружие и деньги, пока Украина сама не скажет стоп, или пока Россия не перебьёт вообще всех нациков до такой степени, что западным оружием будет просто некому пользоваться», — предполагает Модест С.

«Запад будет воевать с Россией руками украинцев и до последнего украинца», — указывает Даша Г.

Напомним, 29 апреля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил в интервью агентству Синьхуа о том, что США и ЕС намерены воевать с Россией «до последнего украинца», потому что им безразлична судьба Украины как самостоятельной страны.