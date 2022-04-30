Власти Германии не будут платить за российский природный газ в рублях ни сейчас, ни в будущем. Об этом 30 апреля в своем микроблоге в Twitter написал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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Заявление Линднера обсудили читатели телеграм-канала «Денацификация UA». Многие из участников обсуждения считают, что России стоит прекратить поставлять газ Германии. Иные не согласились с этим, указав на то, что если платят рублями, то будут получать газ, а заявлять представители ФРГ могут при этом всё что угодно.

«Почему они ещё газ получают, пора уже обрубать», — написал Владимир.

«Назло кондуктору возьму билет и пойду пешком», — смеется Ирина.

«Очень любопытно было бы посмотреть, что бы было», — отметила Мария В.

«Имея такие рычаги, мы всё миндальничаем. Может, хватит?» — недоумевает Nata_S.

«Всё идёт к тому, что вся Европа будет закупать свободный демократический газ у Венгрии по реверсу», — с сарказмом отметил O. K.

«То есть платить они готовы только украденными рублями? Такое впечатление, что газ им раньше даром доставался, а сейчас вдруг потребовали оплату…» — написала Ekaterina.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Очень жалко обычных граждан! Эта верхушка точно будет обогреваться, а народ мёрзнуть будет! Вот тогда и посмотрим, долго ли будет у власти нынешнее немецкое правительство!» — пишет Майя Георгиевна.

«Деньги в бюджет вы где будете брать?» — поинтересовался Andrey M. в ответ на призывы прекратить поставки газа Германии.

«Зачем вентиль закручивать? Они же рассчитываются рублями. Вот кто не захотел платить, тому и перекрыли. Нам всё равно, кто покупатель на наших условиях. И кому продавать, тоже есть», — отреагировала Лариса.

«Пусть попробуют втридорога, без сомнений, смогут, только вот они станут неконкурентоспособны», — прокомментировал новость Erik E.

«[Военная спецоперация] — дело затратное, поэтому пусть покупают газ, помогают России в победе», — также не без сарказма добавил Сергей.

«А чего тянуть? Отказывайтесь сейчас!» — пишет один из участников обсуждения.

«Заплатят в рублях как миленькие. Скажут платить в тугриках, пойдут искать тугрики. Не надо ничего перекрывать, это не в интересах РФ. Щёлкнуть Европу по носу можно и другими способами, точнее, уже щёлкают», — отметила Ольга А.

«Ну вообще не вижу выгоды для нас, если мы вентиль перекроем. Этого как раз добивается Америка…» — отреагировала Марина.

«А давайте равняться на все эти «цивилизованные» и «демократичные» страны. Приедем в Германию, придём в кафе и будем права качать, мол, хотим оплатить счёт, к примеру, бусами. Что за шантаж просить нас оплатить счёт деньгами? Верх неприличия», — смеется Juls.

«Поистерят и будут… Смешные такие. Ну прям как дети, честное слово…» — добавила Ирина W.

«У них нет альтернативы, как ни крути. Ни Катар, ни Норвегия не может дать им столько газа, как Россия», — написала Юлия.

«Ещё одни независимые», — смеется Наталья.

«Да никто не знает, Кристиан, что будет в будущем. Может, ты не будешь платить, а другой министр финансов будет платить. Не загадывай, дружок», — не без юмора адресовал свое обращение министру ФРГ D.

«Болтовня! Говорят одно, — делают другое», — подытожил OS.