Сеть: «А что в Донецк не заехала?» — Анджелину Джоли заметили во Львове
В одном из городских кафе западноукраинского города Львова видели известную голливудскую актрису Анджелину Джоли. Об этом 30 апреля сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на соответствующую видеозапись, которую распространили в социальных сетях.
Новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста и политика Дмитрия Васильца.
«Как мило, Анджелина Джоли приехала во Львов и посетила кофейню. Жаль, что Анджелина не посещала «кофейню» во время войны в Ираке, в Югославии, в Ливии, в Сирии, в Йемене, в Карабахе. Наверное, «пиар-тур» в вышеперечисленные горячие точки не входили в условия контракта с Пентагоном», — прокомментировал новость Дмитрий Василец.
«А что в Донецк не заехала?!» — задалась вопросом Зульфия С.
«Сейчас для них ключевая битва — используют всех, кого можно купить», — добавил Valentin.
«А что, в донецких кофейнях не такой вкусный кофе?» — не без сарказма поинтересовалась Алена Н.
«Настолько мир кукухой поехал», — не выдержал Николай Г.
«В Луганск и в Донецк она тоже не приезжала!» — отметила Marina S.
«А на Аллею Ангелов она не хочет съездить?..» — поинтересовалась Tatyana K.
«Всё делается для того, чтобы народ Украины поверил: «Запад с нами», — пишет Lili4ka.
«На Донбасс, наверное, поедет, там же люди остались без домов. Или не поедет?» — с сарказмом поинтересовался «Фунтик».
«Поддержала поляков», — иронизирует Svas.
«В Донецк пригласить ее надо», — призвала Наталья П.
«Почему украинцы ведутся на всю эту фигню? Неужели не догадываются, что у них происходит???» — недоумевает Андрей.
«В Донецке, как ни печально, людей для них нет…» — отреагировал Михаил К.
«Заплатили и приехала!!! Они за бабки и в церкви спляшут. Что с них взять? Шуты гороховые…» — комментирует событие Irina.
«Приезжай на Донбасс! Ты будешь очень удивлена», — написала Ольга О.
«Она ещё ничего не сделала, только перекусить зашла с дороги, а вы её уже помоями облили. Зачем вы так? Может, она куда-то и съездит, хоть что-то увидит, узнает. Подождём», — пишет Tosha Safrosha.
«Она просто спешит посетить Львов, пока он не стал польским», — с сарказмом добавила Olga S.
«Избирательный гуманизм», — подытожил Леонид.