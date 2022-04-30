Украина хочет получать недостающие объемы газа из Европы, а взамен предоставлять электроэнергию. Об этом 29 апреля заявил в интервью польским СМИ президент Украины Владимир Зеленский.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

«Мы с радостью будем давать возможность не зависеть от России и давать электрическую энергию, и, с другой стороны, мы на взаимных дружественных отношениях можем получать тот недостаточный для нас объем газа, например, из Европы. Давать электроэнергию — получать газ», — приводит слова Зеленского ТАСС.

Украинский лидер также признал, что страна в данный момент технически не готова реализовать подобные поставки электроэнергии в европейские страны.

Заявление украинского лидера обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Еще не все в стране распродал, красавчик», — с сарказмом отреагировал Hislowlow.

«Всё еще смешнее, а откуда у Украины топливо на АЭС?» — поинтересовался «Хан».

«Кстати, да, поставок же нет… Но он, видимо, планирует ещё где-нибудь раздобыть, потом электроэнергию продать, газ закупить у Европы (Европа типа купит специально для Украины)… Ну, надо отметить, планы у него серьезные», — иронизирует Т. Каасс в ответ «Хану».

«У России он не купит. Америка вполне может продать. Так как Америка покупает у России. Будет дорого и хорошо для Америки. Зеленский выработает электричество и обменяет на газ из Европы, которая покупает его у России. Будет дорого и хорошо Европе. О*ренительная многоходовочка. Це перемога (Это победа — М. Р.)!!!» — смеется «Хан», отвечая Т. Каасс.

«Не выйдет, соль в том, что США у нас (у России — М. Р.) покупают не стержни, а уран и сами делают свои стержни, они у них другие, не подойдут для украинских атомок. Мы же на Украину везём стержни, уже готовые, остаётся только воткнуть и начать использовать. Они вроде уже пытались где-то закупить стержни, но не вышло, чуть беды не случилось, поэтому до последнего закупали наши…» — ответила «Хану» Галина М.

«Да ну понятно, что это пустой трёп. Скорее дед [Байден] заставит Европу гнать реверсом газ на Украину и, дабы не разрушать миф Зеленского о «самостийности» и «спротиву (сопротивления — М. Р.) агрессору», а также не накалять недовольство в Европе (и так уже чувствительное) из-за высоких цен на газ, придумано это шапито», — добавил «Хан».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Труба. Зеленский

«Украина будет покупать газ у европейцев, которые купят этот самый газ у России», — смеется «Дамасская роза».

«Смешно как-то… А у Европы газ откуда?» — не без сарказма интересуется Т. Каасс.

«Ядерная энергия не ваша, а коммунистов. За коммунистов кто долги отдавал 27 лет? Правильно! РФ! Следовательно… И газ, между прочим, тоже из РФ», — отметил Papi RUS.

«Он своим гражданам не мог продавать электроэнергию недорого», — смеется Анна.

«Он дальше там сказал, но мы пока не можем поставлять эту энергию. Снова намекает на бабки (деньги — М. Р.)…» — смеется Sergey.

«Учитывая, что Украина покупала электроэнергию в России и Белоруссии, Зеленский уже точно не рассчитывает на большую половину страны! А на западной [Украине] без индустрии и прочей промышленности вполне можно торгануть!» — написала Галина.

«Он продаёт всё, до чего может дотянуться…» — добавила Alexandra.

«Газ, который имеется у европейских стран? Это тот самый газ, который они собираются за рубли покупать? Да он хорош, этот… [Зеленский]», — смеется Phoenix Capital.

«Европейский газ на Украину? Они пока сами не знают, как его купить, — гордость мешает!» — с сарказмом подытожил Aleksandr Olegovich S.