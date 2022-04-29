Уже в ближайшее время на Украине следует ожидать нового витка эскалации боевых действий. Причиной тому может стать программа ленд-лиза, которую в США готовятся организовать ради поддержки киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Конгресс США поддержал открытие ленд-лиза для Украины. Документ ускорит передачу Украине военных и других поставок — оплата за поставки переносится на потом», — написал телеграм-канал Readovka.

ТГ-канал отмечает, что эта программа позволит администрации президента США Джо Байдена обойти многие бюрократические «препятствия», чтобы в кратчайший срок нарастить объемы военной помощи Украине. Все поставки будут осуществляться в кредит или в аренду.

«Американцы проголосовали за ленд-лиз Украине. Вполне вероятно, что через пару месяцев мы встретим на фронте не только американские гаубицы, но также Абрамсы и Бредли, в небе увидим Риперы, запустят свои ракеты Химарсы», — делает прогноз телеграм-канал «Старше Эдды».

Именно поэтому так важно сейчас перемолоть живую силу врага, а затем лишить его физической возможности доставлять иностранное вооружение на левый берег Днепра, отметил автор поста.

«Одновременно уничтожая любые склады, лагеря подготовки и маршевые колонны на правобережной Украине. Ну и да, афганская национальная армия получила по ленд-лизу военной техники на 100 миллиардов, что не особо ей помогло», — добавляет «Старше Эдды» толику позитива в новость о предстоящих поставках американского оружия на Украину.

Staff Sgt. Adriana Diaz-Brown Церемония передачи США Украине двух РЛС контрбатарейной борьбы AN-PQ-36. Львов, Украина

Военный корреспондент Александр Коц в своем телеграм-канале сформировал возможный перечень вооружений, который США могут поставить Киеву в рамках ленд-лиза. Список, надо сказать, получился весьма внушительный.

«Американцы приговорили ленд-лиз для Украины. Что Киев может получить? Танки третьего поколения M1A2 Abrams, боевые машины пехоты США M2A3 Bradley, самоходные артиллерийские установки M109A6 Paladin, реактивные системы залпового огня на колёсном шасси HIMARS, универсальная пусковая установка РСЗО M270 MLRS, передвижной норвежский ЗРК NASAMS 2, ЗРК Patriot, многофункциональные лёгкие истребители 4-го поколения F-16 °C/D. Закон увеличивает период возможных ссуд для получения оружия/оборудования на более, чем 5 лет. Оплата — когда-то потом и только за уцелевшее. Это всё к вопросу о коммуникациях, которые надо было резать вчера», — сообщил военкор.

Решение США о ленд-лизе трансформирует локальный конфликт на Украине в общеевропейский, где вся территория континента становится пространством массированного вооруженного противостояния с Россией на годы вперед, считает телеграм-канал «Шпион, которому никто не пишет».

«Новый ленд-лиз демонстрирует политический консенсус двух систем: финансово–спекулятивной, опирающейся на демократов, и промышленной, более близкой к республиканцам. Получилось по-своему изящно — триллионы долларов российских активов забрали себе банки, ВПК и американская промышленность получили масштабный, на годы вперед заказ на перевооружение и милитаризацию Европы, инструментом которого и выступает ленд-лиз», — сообщил автор поста.

Всё это позволит США оперативно масштабировать конфликт на Украине, насытив ВСУ современными типами вооружений, что лишит Россию локального технологического и военного превосходства, прогнозирует «Шпион, которому никто не пишет».

«В совокупности это приведет к постоянно пополняемой военной мясорубке, когда Украину будет невозможно переломить за счет военного превосходства в «традиционных» видах вооружений. Мы идем к ситуации масштабного европейского военного конфликта, где у России исчерпываются военные преимущества. Перспективы России определит быстрота и качество решений по мобилизации экономики и госаппарата, интенсификации военных усилий на Украине, пока у нас ещё есть военное преимущество в авиации, ракетном вооружении и концентрации сил на ряде направлений. Продолжение странных заигрываний с Украиной, когда армия не трогает транспортную, промышленную и финансовую инфраструктуру, центры политического и финансового управления в пользу российского и украинского капитала, может привести Россию к ситуации военной катастрофы», — подытоживает телеграм-канал.