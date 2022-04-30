Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для киевского режима от предоставляющих их стран должны базироваться на предоставлении ими своих военных украинской стороне в кратчайшие сроки. Об этом он заявил в интервью польским СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я точно знаю, что нам нужны гарантии безопасности, и я точно знаю, что нам нужно, и мы хотим попросить именно то, что нам нужно <…>. Самое главное — это люди и сроки, сроки и люди, как бы это цинично не звучало. Считаю, что для нас, наши гарантии безопасности должны быть в формуле «люди — часы», — отметил он.

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Заявление Владимира Зеленского обсудили читатели телеграм-канала аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры, а также на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения задумались над тем, не связано ли требование Зеленского с тем, что ВСУ несут немалые потери.

«Как ещё Запад ведётся на это? Оружия уже мало — дай ему людей», — отреагировала Olga.

«Что-то он перепутал. Это как бы его людей записали в расход», — не без сарказма добавил Михаил М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Окоп» для ВСУ

«Да никто им официально людей не даст, это будет означать, что гаранты официально нападают на Россию, что чревато серьезными последствиями для всего мира», — отметил Никита.

«После этих заявлений неудивительно, что будут натовские военные ехать неофициально. Оружие поставляют, теперь и людей можно. Поэтому и пошли разговоры о конфликте на долгие годы», — поделилась своим мнением Anna.

«Там разве мало наемников со всего мира?» — недоумевает Роман.

«Типа западные кадровые военные должны умирать за Украину и это формула мира?» — поинтересовался «А».

«Люди — часы? Это понимать, людей в топку, а ему дополнительные часы агонии? Гитлер 2.0?» — задался вопросом Loft L.

«Ого, вот это его накрыло…» — смеется Александр.

«Кстати, непонятно, зачем это западным «партнерам», если еще не закончились украинцы?» — в свою очередь интересуется Fox.

«Пушечное мясо кончается. Потери у… [ВСУ] лютые, поэтому наши и не перебивают артерии на западе Украины, они их оптом на базах переколотят. Сейчас, видимо, заманивают. То, что… [Зеленский] попросит солдат, — это витало с самого начала», — отметил Олег.

«Уж как только не пытается… как не изголяется, чтоб надавить на эмпатию, на жалость Запада, пытаясь манипулировать, используя психологические трюки… А всё не прокатывает. Потому что население мира хоть и внушаемое, но не настолько дебилы, чтоб не видеть топорные попытки манипуляции», — написал Константин В.

«Похоже, он сам понимает, что править ему осталось совсем недолго», — подытожил Владимир С.