Известие о том, что в Польше из-за санкций возникла потенциальная угроза взрыва около 500 вагонов сжиженного газа, встревожило пользователей соцсетей. В то же время люди говорят, что поляки сами виноваты в случившемся. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения в интернете.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Даже газ против поляков», — иронизирует Анастасия Родионова.

«Взорвутся, видимо, от того, что им стало завидно, что другие получают газ за рубли, а они — за евро», — замечает Ангелина Князева.

«Ну если эти вагоны уже в Польше и могут взорваться из-за злобы и глупости поляков, то пусть, селяви», — рассуждает Мария Камчатова.

«Вот это будет фейерверк! Позавидуют даже китайцы…» — отметил Игорь Яцкевич.

«Ну реально же дебилы, которые не могут просчитать последствия на пару дней вперед», — приводит довод Михаил Шипилов.

Иероним Босх. Корабль дураков

«И ведь снова скажут, что Путин виноват», — считает Анастасия Ким.

«Свалят-то все равно на Россию. И санкции», — соглашается Антон Савинков.

«Кстати, 500 бочек сжиженного газа звизданут не хуже иной ядрёной боеголовки. Причём без радиоактивного заражения местности», — считает Алексей Шевченко.

«А разве не сами поляки создали эту ситуацию? Вот чего теперь жаловаться и опасаться? Когда уже начнут мозги включать?» — вопрошает Татьяна Улбутова.

«Все логично. Не осознают последствий своих решений, нужны визуальные пояснения», — заметила Ольга Симонова.

«Нахапались, уроды. Жадность фраера погубит», — негодует Татьяна.

«Когда едят от жадности больше, чем могут переварить», — соглашается Иван.

«Если рванёт, пусть пшеки расплатятся в двойном размере, за нарушение техники безопасности», — предлагает Денис Савинов.

«Просьба к Новатэк подогнать эти вагоны поближе к местам принятия решений в Польше», — иронизирует К.

«Пшеки себя перемудрили. Насрали себе в шаровары, назло Россиюшке», — приводит аллегорию Люсия Толокян.

«Весь западный мир умирает на глазах. Вероятно, к концу года они вернутся к дровам, спичкам и проживанию в землянках», — считает Мария.

«Взрывайте. У них дела поважнее — сносить памятники», — поддерживает Дмитрий.

«Поляки должны доказать свой идиотизм взрывом», — поделился мнением Алексей Калашников.

«Замечательно: не рой яму ближнему — сам в нее попадешь», — напомнил пословицу Ош.

Среди комментаторов есть и те, кто считает, что информируя о потенциальных взрывах, Польша готовит провокацию с целью введения войск на Украину.

«На русском это: «Мы взорвем вагоны, свалим на диверсию России и так получим повод ввести войска на запад Украины». Я правильно прочитал?» — спрашивает Виталий.

«По ходу скоро рванут. Заранее дистанцируются», — рассуждает Виталий.

«Интересно другое. Поляки готовятся ввести свою армию на западную Украину для защиты исторических польских земель. А теперь вопрос! Будут ли украинские националисты открывать второй фронт для освобождения Львова? Или Зеленский без боя сдаст в обмен на поставки оружия в долг? Зрада намечается и дележ бывшей Украины…» — считает Михаил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в Польше из-за антироссийских санкций могут взорваться 500 вагонов с газом, известила пресс-служба концерна дочерней компании «Новатэк» — Novatek Green Energy. Уточняется, что при длительном простое вагонов на путях, повышении внешней температуры и росте из-за этого давления газа в вагонах из-за физико-химических свойств газа может произойти его выброс в атмосферу и возгорание, что станет причиной мощного и сложного для тушения пожара.

Это не единственный польский выстрел себе в ногу: этими же самыми санкциями они лишили несколько десятков своих районов газового снабжения, поскольку они полностью зависели от поставок из РФ.

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