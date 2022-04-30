Китайский военный эксперт Сун Чжунпин назвал решение Берлина передать Киеву зенитные установки Gepard компромиссом, целью которого является устранение внутренних противоречий в Германии. Об этом сообщает газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Украины

Эксперт также пояснил, что «золотым веком» для зенитных установок Gepard были 1960-е и 1970-е годы, а с вооружения бундесвера их сняли в 2010 году. Сун Чжунпин также указал, что перед передачей зенитных установок Gepard украинской стороне ФРГ придётся их отремонтировать за свой счёт и даже в случае успешного ремонта имеются большие сомнения в том, что зенитные установки действительно доставят на поле боя в Донбасс.

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Сообщение эксперта об устаревшем вооружении, которое решено передать Киеву, обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина», а также читатели издания «ШарийNET» на странице издания в социальной сети «ВКонтакте».

Hans-Hermann Bühling Gepard 1A2

«Хлам из прошлого века: Китай назвал оружие, которое Берлин намерен поставить Киеву, устаревшим хламом», — написал автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Так выгодная утилизация», — отреагировал Lelik.

«Какая разница хлам, не хлам. Оно стреляет…» — написал «Рожденные В СССР».

«А по документам и суммам все в порядке, не мешайте торговле», — с сарказмом добавил Yuri T.

«Только… [украинцам] не рассказывайте!» — шутит Roman.

«Помимо того, что стреляет, оно само является мишенью. И ещё каким-то образом должно доехать до линии фронта…» — ответил ему («Рожденные В СССР») Roman.

«При чем тут стреляет — не стреляет?! Речь об уровне вооружения на сегодняшний день против современных вариантов», — также ответила ему («Рожденные В СССР») Plusha.

«Программа «Утилизация» продолжается», — смеется Oleg M.

«Интересно, хоть один украинец задал лично себе вопрос…, а что мы сами как государство можем без всей этой помощи? Уверен… [никому] ответ [не] понравится. Чем меньше территорий остаётся на Украине, тем сильней вой и помощь», — добавил один из участников обсуждения.

«Ни стыда ни совести у западных элит, и ни ума в итоге. А ведь… [украинцы] на них так рассчитывают», — прокомментировала новость Зося.

«Может оно и хлам, но стреляющий хлам», — в свою очередь подчеркнул Аndrey.

«Зачем Китай это сказал на весь мир? Пусть бы… [украинцы] репу чесали, когда получили бы ржавое железо, а Германия гордо бы говорила, что они помогают Украине победить Россию. Теперь украинцы резко расстроятся», — смеется Мади Z.

«Пока стреляет — это не хлам», — пишет Evangeline Z.

«Так украинцы кроме хлама из прошлого века ничем пользоваться не умеют», — отметил «Озорной Дальтоник».

«Германии, чтоб утилизировать такой хлам, нужно было много денег отдать, куда выгодней поставить хлам на Украину, получить с этого денег, ещё и выглядеть при этом героями. Украину используют как хотят, а… [украинцы] и рады…» — написала Есения.

«Надо наценку на газ для ЕС сделать за утилизацию оружия», — добавила Юля.

«Хоть и старье, главное, чтобы оно не стреляло, пусть исчезнет в пути», — комментирует Светлана А.

«Ну, во-первых, никто новое оружие поставлять не будет, т. к. пополнять дорого и накладно. А во вторых, для работы на зарубежном вооружении необходима дополнительная подготовка. Это же не по горобцам (воробьям — О. П.) из рогатки стрелять», — подытожил Филипп Ф.