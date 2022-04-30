В соцсетях пользователи активно обсуждают информацию об очередной «перемоге» (победе — прим. ИА REGNUM) Украины в войне… с памятниками.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. История

29 апреля стало известно, что в украинской Виннице демонтировали памятник писателю Максиму Горькому. Власти Винницы ранее назвали Горького «слугой сталинского режима».

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Снос очередного советского памятника на Украине вызвал всплеск обсуждений в соцсетях.

«Побеждают — кого могут…» — комментирует Владимир В. — подписчик группы в телеграм-канале, посвящённой спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

«Горький!!! Горький при чём тут?» — недоумевает пользователь с ником Give up. «Горький-то при чём?» — тоже не понимает Ильгиз Б.

Максим Горький

«Что и требовалось доказать», — иронизирует Фунджи.

«Перемога получается», — оставил саркастический комментарий Антон Р.

«Осталось совсем чуть-чуть. Украинцы, давайте, как нацисты, книги начинайте жечь… И Зеленского фюрером назначьте официально, и ок всё будет 100%», — сравнил современную Украину с нацистской Германией Иосиф С.

«Горький тоже в немилость попал», — отметил Евгений С.

«В своём репертуаре», — отреагировал на новость о демонтаже памятника Гаджи Г.

«Памятник «перемогли»! Культура не для них, место для факельных шествий и публичных казней освобождают. Вперёд, в Средневековье!» — возмущена Ольга.

«Теперь нужно все свои русские фамилии переделать на английские, вот это будет ход…» — шутит VladiMur.

«А Пушкина за что?» — напоминает De Z.

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«Ммм, так надо тогда метро киевское закрыть. Большевики строили «проклятые», — иронизирует Сергей.

«Перемога во всей красе. Ну ничего, скоро его вернут на место», — убеждена пользователь с ником «Булочка».

«Сносить памятники — это всё, на что они способны», — подытожила Екатерина.