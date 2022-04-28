Президент США Джо Байден заявил в Twitter, что вливая триллионы долларов в милитаризацию Украины, США якобы «не нападают на Россию», а «помогают Украине защитить себя от российской агрессии». С помощью денег, указал Байден, США «сделали выбор положить конец» специальной военной операции России на Украине. Американские интернет-пользователи бурно обсудили заявление главы Белого дома под соответствующим постом. Причем многие обвинили Вашингтон в лицемерии и напомнили про Кубинский ракетный кризис, когда Советский Союз разместил кадровые военные части и подразделения на Кубе, что невероятно возмутило США.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Нет, вы лицемер. Когда СССР привез оружие ко двору США, они возмутились. Это был кубинский ракетный кризис. Почему Россия должна принять то, что вы делаете то же самое на ее границе? Почему у вас двойные стандарты?» — спрашивает @MurphyPrimurphy.

«$33 млрд. Это очень много долларов. Я за то, чтобы помочь Украине, я им сочувствую. Но скажите мне еще раз, почему мы не можем повысить минимальную зарплату? Изменить способ распределения и взыскания студенческих кредитов? И почему у нас не может быть всеобщего здравоохранения?» — недоумевает @PookaDollisme.

«Почему Америка поддерживает другие страны больше, чем свой собственный народ? Украинцы умирают, но и американцы тоже. Поднимите минимальную зарплату, помогите выплатить или простите студенческие кредиты, снизьте цены на бензин и сделайте медицинскую страховку доступной для собственного народа!» — восклицает @VShuvalava.

«Если я сражаюсь с одним человеком, а кто-то другой решает дать ему биту, чтобы он напал на меня, я уже сражаюсь не с одним человеком, а с обоими. Все, что должны делать США, это добиваться мира и помогать своему народу, который испытывает трудности», — указывает @Gigi85 644 238.

«Президент Байден, вместо того чтобы посылать оружие на Украину, почему вы не пытаетесь стать посредником между Россией и Украиной, чтобы они пришли к взаимоуважительному урегулированию? Только мирные переговоры Байдена и Путина могут решить этот вопрос», — советует @rr19 762 016.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Шри-Ланка переживает экономические трудности из-за бесхозяйственности граждан США, находящихся в администрации. У правительства нет денег на закупку лекарств, продуктов питания, сухого молока для детей и взрослых и топлива. 5 миллионов долларов США окажут огромную помощь Шри-Ланке. Можете вы помочь нам?» — просит @AbdulSakeen.

«Прекратите посылать оружие. Как насчет того, чтобы действительно добиваться мирного завершения этой проблемы, а не пытаться ее продлить и тратить на это наши налоговые доллары? Чем дольше это затягивается, тем больше у нас возможностей для третьей мировой войны и ядерного уничтожения», — негодует @yust10.

«Занимайтесь своими делами, это не наш кризис, вспомните Вьетнам!» — советует @scottwebs85.

«Только будьте честны с нами, ведь именно мы оплачиваем счета за разжигание этой войны! Почему мы участвуем в продолжении войны? Разве у нас не достаточно бездомных, незастрахованных, разрушенных мостов и финансовых проблем, чтобы использовать эти деньги у себя дома?» — задает риторический вопрос @egolest.

«Два мальчика дерутся. Третий мальчик покупает много оружия и отдает его одному из дерущихся мальчиков. Затем третий мальчик похлопывает себя по спине и вручает себе гуманитарную награду», — описывает ситуацию @ANewDay20 201.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден намерен отправить запрос в Конгресс о выделении $33 млрд на поддержку Украины, что предполагает резкое увеличение объёмов финансирования усилий Вашингтона по противостоянию России. Белый дом также разрабатывает новые юридические инструменты для ужесточения санкций и ареста активов российских олигархов, сообщили источники.

Колоссальный запрос об увеличении финансирования подразумевает выделение Украине более $20 млрд на оружие, боеприпасы и другую военную помощь, а также $8,5 млрд на прямую экономическую помощь правительству и $3 млрд на гуманитарную помощь и обеспечение продовольствия.