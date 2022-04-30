Материал издания The Times, в котором на фоне событий на Украине провозглашается конец «эпохи низких цен» в Европе, что несёт за собой волнения в европейском обществе, стал поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 29 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Оноре Домье. Восстание

«В Европе бунты возможны. Соглашусь. Если европейцы за последние десятилетия так привыкли к комфортной жизни, то пустые полки в магазинах могут стать для них признаком катастрофы. Это общество легко напугать», — считает Валентин С.

Многие пользователи пришли к выводу, что европейское общество не готово к резкому ухудшению их благосостояния.

«Европейцы в этом плане очень избалованные и нетерпеливы, запросто могут и бунтовать начать», — уверен Александр С.

Некоторые комментаторы отмечают, что европейцев, судя по всему, ждёт то, с чем Россия столкнулась в начале девяностых. Граждане пишут, что рады жить в нынешней Российской Федерации, а не в стремительно беднеющей Европе.

«Мы к росту цен привыкли. Всегда на выживании. Зато смекалку развивает! То дачи, то дикоросы, то ещё какой вид прокорма в виде рыбалки и охоты. Не боимся уже. А комфорт и цивилизация делают своё дело — у них сразу шок», — указывает Вера Т.

«Кто там говорил про высокий уровень жизни в Европе? В отличие от европейцев, я ем до отвала, включая мясо, моюсь каждый день в горячей воде и могу позволить себе ездить на автомобиле, не переживая о том, сколько сейчас нефть стоит», — пишет Константин Г.

Часть людей полагает, что экономический кризис в Европе мог бы остаться кризисом, но руководство ЕС старательно подводит ситуацию к катастрофе.

«Ну, это, мне кажется, было очевидно. Такие цены никто долго терпеть не будет, особенно когда государства вместо поддержки своей экономики тратят деньги на конфликт на Украине», — подметила Наталья Ш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Ряд пользователей указывает на то, что события на Украине и бедствия, настигшие Европу, заставляют радоваться одну лишь Америку.

«Если бы европейцы понимали, что полки пустеют и цены растут по каким-то объективным обстоятельствам, тогда ничего не будет. Но вся проблема заключается в том, что кризис этот искусственный и спровоцирован руководством европейских стран, не желающим по-человечески договариваться с Россией. Власти нынешней Европы находятся на службе США и работают в интересах Америки. Вот этот вот факт и ляжет в основу будущих бунтов», — убеждён Николай М.

Нашлись и те, кто предполагают, что в ближайшем будущем на территории Европы начнётся стремительно меняться привычное нам политическое поле, и будет оно настолько радикальным, насколько нынешние европейские власти заведут своих граждан в нищету.

«Когда будут пустые полки и не будет масла, муки или других важных товаров — будут не только бунты», — предупреждает Лидия Щ.

Напомним, 29 апреля издание The Times опубликовало материал, в котором провозглашается конец «эпохи низких цен» в Европе, что несёт за собой волнения в европейском обществе. Отмечается, что продукты в магазинах на территории Евросоюза постоянно растут в цене, а события на Украине лишь усугубляют этот процесс.