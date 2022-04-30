Потребность Европы в альтернативе российской энергии, возникшая на фоне украинского кризиса, спровоцирует бум на экспорт США, которые являются вторым по величине экспортером природного газа в мире. Однако рост цен на газ угрожает бизнесу американских фермеров, так как удобрения для выращивания сена теперь стоят в три раза дороже, чем в 2021 году. Это связано с тем, что основным ингредиентом удобрений является метан, содержащийся в природном газе. Химикаты, с помощью которых фермеры борются с сорняками, тоже сделаны из природного газа и теперь непомерно дороги.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский фермер

«Если бы это был мой основной доход, я бы никогда не смог его отбить», — рассказал в интервью для The Washington Post 44-летний инженер-электрик Джеки Джонсон, который имеет небольшую ферму с рогатым скотом в Северной Каролине.

«Я даже не могу выйти в плюс», — добавил Джонсон.

Пока политики пытаются смягчить последствия разрыва контактов Газпрома на поставки газа в Польшу и Болгарию, что спровоцировало резкий рост цен на газ в Европе, экономисты предупреждают, что резкий рост экспорта из США также спровоцирует рост цен внутри страны. Украинский кризис уже вынудил Штаты отправить за рубеж около 20% американских поставок природного газа, а в будущем экспорт может вырасти почти в два раза.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«И кстати. Те из вас, кто верит, что Соединенные Штаты могут добыть огромное количество сланцевого газа и поставлять его в Европу, посмотрите документальный фильм Fracking: the Energy of destruction. Конечно, при желании Соединенные Штаты могут это сделать, а затем обвинить Россию и Путина в том, что они виноваты в экологической катастрофе в Соединенных Штатах», — пишет CrashUSA10.

«Одни из главных месторождений находятся в основном под штатом Нью-Йорк. Можете ли вы представить, если: 1) Нью-Йорк разрешит гидроразрыв пласта и 2) Нью-Йорк разрешит строительство трубопроводов для транспортировки этого газа? Нью-Йорк стал бы самым богатым штатом в стране. Американской Норвегией», — уверен HenryCameron.

«Ну и пусть растут цены. Это ведь временно. А пока мы ускорим отход от любого вида ископаемого топлива. Мы можем себе это позволить. Европа несет на себе основную тяжесть украинского кризиса, и мы с ними заодно. Люди должны перестать жаловаться», — считает Thinxalot.

«У Европы сейчас такие проблемы, потому что они думали, что ветер и солнце могут обеспечить энергией развитую экономику, но, конечно, это не так. Путин предупреждал их, что это произойдет. В 2010 году он сказал: «Но я не могу понять, какое топливо вы будете брать для отопления. Газ вам не нужен, атомную энергетику вы не развиваете, значит, дровами будете отапливаться?» — напоминает Henry Cameron.

«Повышение цен на газ стоит каждого пенни, если это остановит Россию. Я достаточно стар, чтобы знать, чем американцы уже жертвовали ради национальной безопасности и мира во всем мире», — патриотичен j_alfred_prufrock.

«Всем известно, что Россия не вводила никаких экономических санкций? Это всё последствия санкций самих европейцев и наших любимых США. Это экономическое самоубийство…» — объясняет John Rambo.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

«Да, санкции против России ведут к росту цен на энергоносители в мире. Рост цен на энергоносители ведет к росту всех цен. Более того, на рост цен влияют ожидания инвесторов и брокеров. Россия является одним из основных поставщиков продовольствия и удобрений в мире. Санкции против России ведут к росту цен на продовольствие», — рассказывает CrashUSA10.

«В любом случае чем быстрее мы полностью отрежем Россию, тем быстрее мы поставим экономику России на колени», — отвечает Stradbucks.

«Европа хочет дешевый российский газ, но США заставляют Европу покупать свой дорогой сланцевый газ. Соединенные Штаты не смогут заменить весь российский газ в ближайшие несколько лет. Это невозможно по техническим причинам», — снова разъясняет CrashUSA10.

«Европа хочет американский природный газ. Это может привести к росту рабочих мест и прибыли в США. Российская экономика упадет. Видите? Я исправил статью для вас», — комментирует PeopleAreSaying.

«Если бы только кто-то подумал об использовании альтернативных источников энергии до начала всего этого, но ведь никто не знал о существовании альтернатив», — подчеркивает sfbiker.