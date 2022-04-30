Чиновники Госдепа США лукавят, когда говорят о том, что Сербия должна сама выработать свою позицию по поводу присоединения к антироссийским санкциям и сама определиться, будет ли она на стороне Запада или на стороне России. Об этом ИА REGNUM рассказала директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Напомним, что 28 апреля заместитель госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид в интервью сербским СМИ заявила о том, что Сербия сама должна решить, какую позицию она займет по отношению к антироссийским санкциям. При этом она подчеркнула, что внешнеполитический интерес Сербии состоит в присоединении к ЕС, и США поддерживают этот процесс.

«США не оставляют за Сербией права выбора. Всё громче звучат заявления о том, что от Сербии требуется согласовать свою политику с политикой ЕС и ввести санкции против России», — отметила Трифкович.

Эксперт напомнила, что в официальном сообщении, которое пресс-служба президента Сербии Александра Вучича выпустила после его встречи с Карен Донфрид в Белграде, говорится, что одной из тем переговоров был конфликт на Украине, но при этом ни одним словом не упоминается конкретное содержание этой дискуссии.

United States Department of State Карен Донфрид

«Официальный Белград всё еще не высказывался на эту тему. Тем не менее мы знаем, что представители Сербии на заседании Генеральной Ассамблеи ООН уже три раза поддерживали различные антироссийские резолюции, что может быть сигналом о готовящемся повороте в политике Сербии по отношению к России. Это значило бы полное вхождение Сербии в евроатлантическую зону влияния», — рассказала Трифкович.

По мнению эксперта, на решение Белграда присоединиться или не присоединиться к антироссийским санкциям в настоящее время влияет и тот факт, что 31 мая заканчивается контракт на поставки российского газа в Сербию.

«Сербия ожидает подписания нового долгосрочного договора. Президент Вучич в конце 2021 года уже высказывал желание подписать новый договор. Но тогда было принято решение, что предыдущий договор будет продлен на полгода, до окончательного согласования всех условий поставок. Для сербской стороны было бы выгодно подписание нового договора, так как стоимость газа в последние годы колеблется, и Сербия, которая полностью зависит от российского газа, обеспечила бы для себя стабильное снабжение с понятными и фиксированными ценами», — пояснила Трифкович.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Тем не менее, полагает эксперт, подписание долгосрочного газового соглашения связано с риском того, что Белград сделает резкий внешнеполитический поворот в сторону Запада и прочь от России.

«Россия не знает, что сделает сербское руководство после подписания газового соглашения, выгодного для Сербии. Мне кажется, что Москва должна увязать это соглашение с выполнением каких-то политических условий. Вернее, надо каким-то образом в условиях договора прописать, что изменение внешнеполитического курса Сербии по отношению к России влечет за собой пересмотр пунктов соглашения. Таким образом Россия сможет защитить свои интересы. Не в интересах Москвы снабжать дешевым газом сербскую промышленность, если она окажется под полным контролем евроатлантических структур с явным антироссийским посылом», — полагает Трифкович.

Сам Александр Вучич часто подчеркивает, что Сербия испытывает огромное давление Запада, который требует от нее ввести против России экономические санкции, продолжила эксперт. По ее словам, правильнее было бы сказать, что не Сербия, а Вучич лично испытывает это давление.

«США сейчас не смогли бы совершить военную агрессию против Сербии, как они это сделали в 1999 году. Мне кажется, что давление оказывается именно на политический режим президента Вучича. Если он решится на введение санкций против России, он это сделает только во имя сохранения власти. Но это поставит под угрозу сербско-русские отношения, давние и весьма глубокие. Сербия и Россия ни при каких условиях не должны портить взаимоотношения, и никто не должен злоупотреблять ими для того, чтобы решать собственные текущие политические задачи», — отметила эксперт.

По словам Трифкович, Сербия может присоединиться к антироссийским санкциям, только если ее власти проигнорируют настроение большинства населения, которое было продемонстрировано через массовые митинги в поддержку России, проведенные в предыдущие месяцы.

Стеван Гайич ИА REGNUM Митинг в Сербии в поддержку России

«В таком случае Вучич принял бы решение, которое не соответствует желаниям большинства граждан Сербии, но зато соответствует интересам евроатлантических центров влияния, прежде всего, США. Вашингтону, очевидно, удалось пресечь связи, которые страны ЕС поддерживали с Россией, пресечь все их политические, экономические и торговые отношения. Такую же цель США преследуют и в случае Сербии — отделить сербов от России и остановить распространение российского влияния на Балканах», — сказала Трифкович.

Эксперт добавила, что Александр Вучич уже годами создает имидж большого друга России. За это время ему удалось обеспечить себе главенствующую роль в сербско-русских отношениях, отметила Трифкович.