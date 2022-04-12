За последние два года в США резко увеличилось количество насильственных преступлений, в том числе убийств, и многие эксперты обвиняют в этом пандемию коронавируса и волну протестов, пронёсшуюся по стране летом 2020 года после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Недавно газета The New York Time заявила в одной из статей, что волна преступности является прямым следствием увеличения продаж оружия. Данная точка зрения стала камнем преткновения между демократами и республиканцами, отстаивающими право на владение огнестрельными средствами. На фоне того как демократы во главе с президентом Джо Байденом призывают ограничить доступ к оружию, республиканцы настаивают, что рост его продаж не способствовал всплеску преступности.

Отметим, что ярое желание республиканцев иметь право на самозащиту укрепляется на фоне того, как Штаты всё больше разделяются из-за межпартийных разногласий. Миграционный кризис и снижение финансирования полиции по инициативе демократов — вот одни из главных проблем, которые волнуют сторонников Республиканской партии, которую в 2020 году представлял экс-президент США Дональд Трамп.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News, которое является популярным среди избирателей-республиканцев.

«Я предпочитают наказывать за преступления, а не за владение предметами, которые могут быть использованы для их совершения. Если сделать наказание достаточно суровым, то можно не беспокоиться о неодушевленных предметах», — указывает tyredcynic.

«Но, по мнению демократов, изъятие оружия у законопослушных граждан не позволяет преступникам совершать насильственные преступления. Как можно спорить с такой логикой?» — отвечает BillyWilliamWilson.

«Нью-Йорк лидирует среди других городов во многих аспектах, особенно в саморазрушении. Когда-то он был действительно великим городом и даже образцом для других, но теперь это полный беспорядок, в первую очередь благодаря либеральному политическому классу», — считает BillyWilliamWilson.

Edward Выставка оружия в США

«Мы должны отказаться от идеи, что каждый раз, когда нарушается закон, виновато общество, а не нарушитель закона», — напоминает stewiesmith слова Рональда Рейгана.

«Бедность, а не оружие. Реальность, а не фантазии. С 1990-х годов уровень насильственной преступности неуклонно снижается, хотя права на огнестрельное оружие остаются. Демократам стоит лучше вспомнить об инфляции», — отвечает BillyWilliamWilson.

«Освобождение преступников имеет гораздо большее значение. Легкое наказание за преступления имеет к этому самое непосредственное отношение», — уверен Middleman236.

«Я владею 23 пистолетами, ни один из которых никогда не использовался для совершения насильственных преступлений. NYT — это предвзятая газета, основанная на мнениях, а не фактических новостях», — указывает straykat892.

«Почему мы никогда не слышим о том, что владение оружием спасает жизни? Гораздо больше оружия используется для предотвращения преступлений (или смягчения их последствий), чем для совершения преступлений», — уверяет ewtbs.

«Легальная продажа оружия ответственным людям — это то, что не дает преступности расти. Владельцы легального оружия могут решить проблему преступности, которую раздули демократы», — думает ou81 269.

«Стратегия демократов — провоцируют рост преступности, чтобы оправдать принятие новых законов против оружия», — предполагает bob’.

«Левые никогда не прекратят попытки разоружить законопослушных. Тирания всегда начинается с конфискации оружия», — подозревает JonesyOH.

Ранее администрация президента США Джо Байдена объявила о новых мерах по борьбе с «призрачным» оружием без серийных номеров на фоне призывов к Белому дому решить проблему роста преступности в стране. Речь идет об огнестрельном оружии частного производства, которое не имеет номеров, и его распространение трудно отслеживать правоохранительным органам.