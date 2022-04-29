Власти Польши передали Украине партию вооружения. Об этом 29 апреля сообщает Польское радио. По данным польского СМИ, Варшава поставила Киеву технику на $1,5 млрд. В частности, было передано 200 танков Т-72, а также самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град» и ракеты «воздух-воздух».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Танк

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Денацификация UA» и «Open Ukraine | Открытая Украина», а также читатели издания «ШарийNET» на страницах издания в социальных сетях «ВКонтакте», Twitter и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Так и будем мосты жалеть?» — поинтересовался «Южанин».

«О, прикольно, 140 танков в расход, а 60 — армии ДНР!!!» — с сарказмом добавил Александр.

«Говорили бы как есть, Польша передала армии ДНР 200 танков, половина… [к ним] поедет, а половину уничтожат после переезда границы», — иронизирует DarkSide.

«Жду, когда все страны уже передадут всё, что хотели, и можно будет спокойно всё это разбомбить/забрать. А то выдают дозировано, а это затягивает процесс. Потом можно будет завершить всё мостами и ЖД дорогами. И всё», — отметила Рина.

«Поляки просто себе готовят технику для «миротворческой миссии», — с сарказмом пишет Диана.

«Металлолома больше будет на Украине на 200 единиц», — смеется «Жекос».

Никита Третьяков ИА REGNUM Военные и гражданские автомобили, уничтоженные на территории металлургического комбината имени Ильича

«Почему Польша, США и кто там ещё афишируют поставку тяжёлого вооружения? Чтобы не доехало до фронта? Не понимаю логики», — недоумевает Вита.

«Ой… Т-72, кажись, в будущем году полтинник исполнится! Это ж они, гады, наши же старые танки, против нас же и кинули. Сломаются, не будут своих же бить», — отреагировала Ольга.

«[Зачем] РФ столько трофейного оружия от украинцев?» — иронизирует Эдик A.

«Чем заправлять станете?» — поинтересовался Игорь Ф.

«Танк не спрячешь в легковушку, долбанем!!! За деньги поставляют? Знают же, что скоро от них ничего не останется! Значит, деньжата делают!» — отметила Ксения К.

«Польша не передаёт ничего Украине, а просто перебрасывает военную технику на свою новую-старую территорию. Это, как дважды два, понятно. Поигрались в «независимость», и хватит, эксперимент не удался, и настало время возвращать российские подарки», — написал Иван П.

«А можно сразу на переплавку?» — с сарказмом поинтересовался Володимир Р.

«А взамен Т-72 потребует от британцев/немцев/американцев новые танки», — добавил h@H4ppy42.

«Весь хлам на Украину отправляют», — отреагировал Игорь И.

«Они хотя бы на ходу? Откуда запчасти?» — задался вопросами Александр.

«Это позволит обеспечить две танковые бригады ДНР», — добавил Сергей.

«Танковыми бригадами будут поляки управлять? В Западной Украине? Львов «вернется в родные пенаты»?» — с сарказмом поинтересовалась Ирина.

«Без внимания не останутся», — иронизирует Alexander.

«А танкистов не передали заодно?..» — задалась вопросом Вера.

«Мы такими темпами всю Европу демилитаризуем», — с сарказмом отметила Ольга З.

«Условия доставки — самовывоз из Польши», — шутит Виталий.

«Только топлива нет. В лошадей запрягать нужно будет», — смеется Ярослав М.

«Интересно, сколько из них ездят, а сколько стреляют? А ещё интереснее, сколько из них ездит и стреляет одновременно», — с сарказмом подытожил Alexey_V.