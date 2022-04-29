Жители Южной Кореи обсудили переполненность женских исправительных учреждений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Согласно южнокорейским СМИ, представители Национальной комиссии по правам человека Южной Кореи (НКПЧК) сообщили, что переполненность женских исправительных учреждений является серьезной проблемой и её необходимо срочно решить.

«Проблема переполненности заключенных в женских тюрьмах по всей стране является серьезной, и надо как можно скорее принять меры по улучшению содержания заключенных для решения этой проблемы», — сообщили представители комиссии министерству юстиций.

Ранее одна из заключенных пожаловалась в Национальную комиссию по правам человека на то, что тюрьма, в которой она находилась, была переполнена. 9 женщин-заключенных находились в камере площадью 12,91 м², рассчитанной на 5 человек.

В свою очередь, в НКПЧК отметили, что право заключенной на «счастье и свободу тела» было нарушено.

В дополнение к вышеупомянутому делу по состоянию на 7 сентября 2021 года было подтверждено, что уровень заполненности женских тюрем по всей стране составляет в среднем 136%, а максимум — 273%.

WaffenSS Внутри тюрьмы Содэмун в Южной Корее (в настоящее время в здании тюрьмы расположен музей)

Кроме того, также заключенная пожаловалась на то, что в ноябре 2020 года медицинский работник приказал медсестре проверить её менструальный цикл на глазах у других заключенных, что является нарушением права на личную жизнь.

Комиссия по правам человека рекомендовала директору тюрьмы провести инструктаж медицинских работников по соблюдению прав человека с учетом гендерных аспектов.

«Их посадили за решетку не для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. Если уж встала на кривую дорожку, то должна быть готова к подобному», — отмечает hjay***.

«Лучше бы позаботились о правах жертв, как вы беспокоитесь за преступников», — рекомендует chan***.

«Это нарушение прав человека», — считает smg1***.

«Комитет по правам человека следует упразднить следом за министерством гендерного равенства и семей», — требует jong***.

«Соблюдать права человека в тюрьме? Вы шутите?» — недоумевает hote***.

«В очередной раз убеждаюсь, что Южная Корея — рай для преступников», — пишет deam***.

«Преступник не имеет прав, он должен заплатить за содеянное сполна», — считает hong***.

Уильям Хогарт. Портрет Сары Машольм в тюрьме. 1733

«Кажется, в тюрьмах живут ещё нормально. Некоторые за пределами тюрем не могут себе позволить питаться три раза в день…» — отмечает rizi***.

«Разве власти Южной Кореи не слишком снисходительно относятся к преступникам?» — интересуется v114***.

«Вы что, думаете, что тюрьма это гостиница?» — недоумевает ocea***.

«Если уж вы говорите про права человека, то рассадите всех по одиночкам», — предлагает jasm***.

«Я всё-таки считаю, что мы должны хорошо относиться к тем, кто оступился и совершил преступление», — считает o_yu***.

«Между прочим, их содержат на налоги, которые мы платим», — shle***.

«Я не понимаю, почему, оказавшись за решеткой, люди сразу вспоминают о правах человека?» — недоумевает ajsa***.