В российском сегменте Telegram буквально шквал сообщений о скорой оккупации Польшей западных областей Украины. О том, что Варшава давно посматривает в сторону некогда своих территорий, по воле СССР ставших частью Украины, слухи ходили давно. Однако после заявлений главы Службы внешний разведки (СВР) России Сергея Нарышкина телеграм-каналы как прорвало — все стали обсуждать возможные последствия подобного сценария развития событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша. Исторические следы

«Польша обсуждает с администрацией США предстоящую акцию по «воссоединению» с западной Украиной. Акция Польши на западной Украине, по предварительным договорённостям с США, будет проходить без мандата НАТО, но с участием «желающих стран». «Миротворческий контингент» Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с ВС России минимальна», — цитирует слова Нарышкина телеграм-канал «SHOT».

По словам главы СВР, польские спецслужбы уже сейчас ведут поиск «договороспособных» представителей украинской элиты, чтобы сформировать ориентированный на Варшаву «демократический противовес националистам». По расчётам польской администрации, превентивное закрепление на западе Украины с высокой степенью вероятности приведёт к расколу страны. При этом Варшава по существу получит под управление территории, на которые войдут «польские миротворцы».

«По сути речь идёт о попытке повторить историческую для Польши «сделку» после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и включение этих территорий в состав польского государства. Последовавшие события стали наглядной иллюстрацией колониальных порядков и принудительной полонизации как основных методов строительства «Великой Польши», — отметил глава спецслужбы.

Польская брошюра. 1920-е

Стоит отметить, что подобного рода заявления звучали и раньше. Например, известный писатель, ополченец ДНР Максим Фомин, более известный под псевдонимом Владлен Татарский в своём телеграм-канале не раз заявлял о том, что Польша, а возможно, и ряд других стран НАТО, введёт ограниченный контингент на территорию Украины. Теперь же об интервенции заговорили и другие популярные ТГ-каналы. Однако в Варшаве поспешили заверить, что не вынашивают планов по оккупации части Украины.

«Смешно. Отказаться от Украины поляков может заставить разве что ядерный удар по Варшаве. Но хорошо уже то, что заставили их оправдываться», — прокомментировал подобную позицию телеграм-канал «Реконкиста».

Масла в огонь добавляет тот факт, что на северо-востоке Польши запланированы масштабные учения. Начаться они должны 1 мая. Как предполагают в российском сегменте Telegram, подобные действия могут стать прикрытием для ввода войск на запад Украины.

«Минобороны Польши объявило, что «в связи с военными учениями» с 1 мая и до конца месяца будет интенсивное движение колонн с техникой в 8 воеводствах», — сообщил телеграм-канал «Кремлевский кейс».

По мнению телеграм-канала «Шпион, которому никто не пишет», масштабные военные учения Польши ознаменуют финальный этап скрытой мобилизации и концентрации сил, которые проводились последний месяц на границе с Белоруссией и Украиной. Интрига же заключается не в вероятности операции польской армии, это, скорее всего, уже неизбежно, а в её финальных пределах.

«Ключевой вопрос — зайдёт армия Польши только в западные области Украины или эскалирует конфликт, осуществив агрессию в отношении Белоруссии. Такую возможность нельзя игнорировать. Военные приготовления Польши выступают частью стратегии США непрерывной эскалации конфликта на территории Украины, создания и развития новых центров противостояния. Их можно легко найти по субъектам стратегических интересов РФ, они же парадоксальным образом выступают точками слабости России — это Приднестровье, Белоруссия, Закавказье, Черноморский бассейн», — высказал свое мнение автор поста.

army.mil Солдаты польской армии

По его мнению, признаки создания «коалиции» стран Центральной Европы для действий на Украине стали отчетливо видны уже около месяца назад, с момента начала активной работы штаба армии США, расположенного в Румынии. Тогда же стало очевидно, что южный фланг становится ключевым во втором этапе противостояния на Украине. Удар польской армии по Белоруссии или осуществление контроля над западными областями Украины призваны создать глубокую стратегическую тень на западном направлении, поставить Белоруссию в крайне уязвимое положение и тем самым оттянуть резервы России.

«Самостоятельно противостоять агрессии Польши Белоруссия с её уровнем вооруженных сил не в состоянии. Напомню, Польша владеет самой сильной армией в Европе, численностью более 150 000 человек, имея самое современное европейское и американское вооружение, включая современные истребители F–35 и тактическое ракетное вооружение. Уже реализуется программа ее увеличения вдвое, до 300 000 человек», — отмечает ТГ-канал.

Второй целью операции вооружённых сил Польши выступает создание широкой бесполетной зоны для осуществления безопасной и бесперебойной разгрузки и транспортировки на восток масштабного потока военных грузов из Европы и США, который будет только нарастать, считает «Шпион, которому никто не пишет».

«Сценарий раздела Украины более неактуален. Россия не контролирует Юг и Юго–Восток Украины, включая черноморское побережье, где сосредоточены основные промышленные центры и транзитные порты, поэтому проекту государственности современного Киева пока ничего не угрожает. Соединенные Штаты сейчас не столько консультируются с Польшей, сколько оказывают сильное политическое давление на Зеленского с целью получить официальное согласие на ограниченную интервенцию на своей территории. Инструментом давления выступают планы широкомасштабной финансовой и военной помощи со стороны США, совокупный объем которой будет достигать 33 млрд долларов», — дает свой прогноз ТГ-канал.

Для России главный вывод из сложившейся ситуации заключается в том, что этот конфликт надолго, он будет только нарастать и выйти из него можно только путем военной победы, взяв правом сильного право на мир.

«Никто Россию из конфликта выпускать не собирается. Необходимо перестраивать экономику страны и систему госуправления на военные рельсы», — подытоживает «Шпион, которому никто не пишет».

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Надо отметить, что не все сообщества Telegram едины во мнении относительно возможности ввода польских солдат на территорию Западной Украины. Например, телеграм-канал «Варшавская русалочка» считает, что Польша действительно желает вернуть некогда принадлежавшие ей территории, однако единого мнения на этот счёт в Варшаве пока нет.

«Совершенно ясно: в правительстве пока нет чёткой договорённости с дорогими партнёрами. Варшава вряд ли рискнёт действовать без значительной поддержки. Кроме того, перемещение техники начнётся только через пару дней», — написал автор поста.

Однако намного интереснее другое. По сведениям ТГ-канала, американские солдаты не особо горят желанием приезжать в Польшу. Визит президента США Джо Байдена в Жешув должен был поднять боевой дух военных, но превратился в «комедию с поеданием пиццы».

«Как сообщают источники Niezależny dziennik polityczny, после приезда Байдена усилились жалобы американских солдат на состояние здоровья, требующие срочного возвращения и лечения в стране, более того, некоторые из тех, у кого заканчивается контракт с вооружёнными силами, не торопятся его продлевать, а некоторые отказываются записываться на ротации в Польшу и Прибалтику», — сообщил канал.