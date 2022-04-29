Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал ложными подозрения о том, что Польша хотела бы захватить западную часть Украины. Об этом чиновник написал в своём микроблоге в Twitter 28 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Ще не вмерла Не згинела»

Жарин также добавил, что подобные заявления делаются для того, чтобы поссорить Польшу и Украину.

Заявление представителя Польши обсудили читатели издания «ШарийNET» в социальной сети «ВКонтакте», а также читатели телеграм-канала «Денацификация UA». Многие с недоверием отнеслись к словам польского представителя.

«Польша отрицает, что планирует установить контроль над западной частью Украины — пресс-секретарь министра-координатора спецслужб. Ну то понятно, вы это просто назовёте «миротворческой операцией», а потом просто останетесь «защищать» местное население и «зачищать» бандеровский актив. Причем второе — с особым остервенением. А так нет — никакого контроля над Западной Украиной…» — с сарказмом прокомментировал новость автор телеграм-канала «Денацификация UA».

«Ага, верим», — иронизирует БаZа.

«А ещё они отрицали возможность оплаты за газ рублями, наличие лабораторий, наличие нацистов, присутствие западных кураторов. Ложь, беспросветная англосаксонская ложь», — написал Morty.

Mil.gov.ua Украинский военный перед американскими автомобилями «Хаммер»

«Кстати, поляки должны активно бороться против бандеровцев… И поляки будут полными идиотами, если затеяли эту движуху не ради себя, а ради американцев. Америка Польше такого шанса больше никогда не даст», — пишет Рина.

«Польша в НАТО. Если она «присоединит» к себе Западную Украину, то последняя тоже станет частью НАТО (со всеми вытекающими последствиями)…» — отметил один из участников обсуждения.

«Что? Уже заднюю включили… [поляки]?» — недоумевает Оксана.

«Чего ж она (Польша — О. П.) подтянула войска к границе, развернула сеть госпиталей и объявила частичную мобилизацию?» — недоумевает Nikita T.

«Сначала у России надо узнать, какие планы по Львову, а потом строить свои», — добавил не без сарказма Олег Ч.

«Конечно, лживые обвинения… Польша мечтает за всю Украину… При чем тут какая-то часть???» — иронизирует Виктор К.

«Нет, поляки сейчас сядут, поплачут, хотелки убавят и извинятся», — написала не без сарказма Людмила Б.

«Да ладно! Польша спит и видит, когда Львов вернет. Просто им это нужно сделать так, чтобы не они за это отвечали. А для этого должна быть команда [из] Пентагона, чтобы ссылаться на Штаты. А Штаты — за океаном», — отреагировал Дмитрий П.

Ян Матейко. Казимир III закладывает католический собор в покорённом Львове. 1888

«Штаты и не очень-то хотят впрягаться за… [поляков]. От них только проблемы… [Американцы] могут и огрести как соучастники», — ответил Дмитрию П. Виктор Т.

«[Поляков] поймали на месте преступления… На воре и шапка горит…» — добавил Вася П.

«Польша имеет такую репутацию, что глубоко все равно, что она говорит, — все равно никто не поверит», — написал Василий Б.

«Поляки могут пойти, если будет приказ из США, но это будет их последний поход. За наши памятники в Польше огребет так, что и… [украинцам] не снилось», — отметил Oleg D.

«Ха три раза! Кто ж вам поверит теперь, чудики?» — подытожил Сергей П.