Председатель комитета по вопросам экономической политики Национального совета (парламент) Словакии Петер Кремскы 28 апреля подтвердил наличие у страны рублевого банковского счета, который может быть использован для оплаты поставок российского газа, сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Я бы этому не удивлялся, так как наше государство или крупные энергетические предприятия имеют много счетов в разных банках. Не считаю это какой-то существенной информацией», — сказал он, также отметив необходимость выработки единства стран Европейского союза по вопросу оплаты за газ в рублях.

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Open Ukraine | Открытая Украина» и «Денацификация UA».

«В Словакии газовая компания долго упиралась рогами, но наконец-то официально подтвердила наличие рублевого банковского счёта для оплаты российского газа», — прокомментировал новость автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Нравится — не нравится, в рублях, моя красавица ©», — смеется Elena V.

«Рога обломались?» — иронизирует Kay Yak.

«Зрада (предательство — А. Ц.) в крысином королевстве», — с сарказмом добавил Yasen.

«Прям стеснительные какие-то все», — отметил Дмитрий А.

«Ну вот, а говорили, что платить будут только евриками», — прокомментировала новость Людмила А.

«Ага, — по сусекам поскребла и совершенно случайно обнаружила рублёвый счёт в нужном банке», — смеется Елена С.

Government.ru Газопровод

«А гордость где?! Как можно танки поставлять на войну с «агрессором» и одновременно у «агрессора» газ покупать?! Надо же «уши отморозить» за Вашингтон?! Какие все-таки европейцы, словаки, лживые лицемеры, двуличные», — написала Ирэна.

«Могут ведь, когда захотят», — смеется Ольга А.

«А… [кто] говорил, что не знает, как рубль выглядит?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Нравится, не нравится, — плати, моя красавица», — с сарказмом отреагировал Vitalij.

«Стадия принятия», — добавила Irene.

«Благополучие граждан намного важнее личных больных амбиций», — прокомментировал новость «М».

«Словацкому газу в Европе быть. Словакия — великая энергетическая держава», — иронизирует Владимир.

«Оружие поставляют украинцам, а Россия им газ, чтобы их экономика не… [рухнула]…» — возмутился Денис.

«Не до конца понимаете геополитику. Оружие украинцам не даром дают. Счётчик тикает. А зону Европы нам нельзя терять по газу. Американцы тогда займут. У них дороже, но займут. Кому… эти украинцы нужны? Тут битва за рынки, а украинцы — мелкий и незначительный эпизод в этом сражении», — возразил Денису Sergey M.

«Фаза смирения набирает обороты», — с сарказмом подытожила Marussja.