В Омке и за его пределами обсуждают скандал с участием музыкантов «Би-2». Группа должна была выступить 28 апреля на стадионе «Красная звезда» в столице Омской области, однако концерт был отменен незадолго до начала.

Василий Иванов ИА REGNUM «Би 2»

По словам омского замминистра по делам молодёжи, физической культуры и спорта Ивана Колесника, группа отказалась выступать из-за висевшего на стадионе баннера «Za президента». Баннер был выполнен в цветах российского флага.

Читайте также: Долин-стайл закончился. Почему группа «Би-2» не сыграла в Омске

Деньги за билеты обещают вернуть, однако обсуждать эту ситуацию неизбалованные приездами «звёзд» омичи будут ещё долго.

«Ну что поделать, показали свою натуру. Музыка нормальная у них, а вот поведение — нет. На месте правительства РФ я бы им после такого запретил вообще по всей России выступать. Пусть идут на стройку работать», — комментирует подписчик омского паблика в соцсети «ВКонтакте» Виктор К.

«Уж если группа «Би-2» работает в России и получает деньги за концерты, то какие могут быть претензии. Это Россия, и баннер с триколором имеет право там висеть», — пишет Лариса В.

«Интересно так, значит, российский флаг им отвратен, а ездить по России и сшибать деньги для них нормально? Пусть едут в Европу, там не будет таких баннеров», — возмущена Анастасия П.

Schekinov Alexey Victorovich Группа «Би 2»

«Они показали, что им всё равно на людей, которые их ждали. Всё равно на подписанный контракт», — считает Алена К.

«Не поддерживают страну, в которой живут и работают?! Тогда вон отсюда!» — предлагает Роман В.

«Надеюсь, прокуратура ими заинтересуется», — пишет Евгений С.

«Позор!!! Кем они себя возомнили!!! Вон из Омска!!! Да и из страны нашей тоже!!!» — ответила Елена И. тем, кто возмутился присутствием патриотического баннера на сцене.

«Молодцы, омичи! Защитили флаг и президента!!! Мы сейчас с ним едины!» — убеждена Наталья О.

«Вот оно, отношение к поклонникам. Задумайтесь, кого вы «кормите»…» — призывает Михаил Ф.

Обсуждение ситуации развернулось и в телеграм-канале ИА REGNUM.

«Что они о себе возомнили?» — не одобряет поступка музыкантов Лида Л.

Е. предложил после такого поступка бойкотировать их концерты.

«Ещё одни большиииие патриоты», — иронизирует Анна.

«Предателей нашего Отечества — к ответу!» — возмущена Наталья В.