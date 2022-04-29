Арбитраж Москвы в конце июня 2022 года начнёт рассматривать крупный финансовый спор, ответчиком в котором выступает Минсельхоз России. С него требуют компенсацию — 3,1 млрд рублей, заявленных в качестве убытков. Вероятно, речь идёт о квотах на вылов биоресурсов, прекращение действия договора на которые эта же фирма оспаривает в деле против Росрыболовства. Истцом в спорах выступает ООО «РК СПК», которое может быть связано со скандально известным «крабовым королём» Олегом Каном. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Чарльз Напир Хэми. Ловля крабов

Судебные дела

Заявление от ООО «РК СПК» поступило в суд 26 апреля 2022 года, а 28 апреля его принял к производству судья Гамулин. Иск начнут рассматривать 22 июня 2022 года.

Известно лишь, что в деле речь идёт «о взыскании убытков в размере 3 106 555 395 рублей 83 копеек» и истец попросил на полгода отсрочку в уплате госпошлины, так как у него нет достаточной суммы для этого.

Эта же компания в декабре 2021 года подала иск и к Росрыболовству. В этом деле истец требует признать решение комиссии ведомства по принудительному прекращению права на добычу (вылов) водных биоресурсов от 29 апреля — 20 мая 2021 года незаконным. В протоколе комиссии были даны рекомендации руководителю Росрыболовства принять решение о принудительном прекращении права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов путем досрочного расторжения договоров о закреплении долей квот добычи.

moritz320 Рыболовецкое судно

Детали второго дела пока не сообщались. Его начнут рассматривать 11 мая. Третьими лицами в спор пригласили должностных лиц ведомства.

Помимо этого, на сегодня в арбитраже Приморского края есть три не до конца рассмотренных иска от Приморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству к этой же рыболовной компании. Так 31 мая будет рассмотрено одно из требований о досрочном расторжении договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов. По двум другим делам рассмотрение схожих заявлений приостановлено до вердикта по спору с Росрыболовством, так как в основе всех дел лежит именно решение комиссии.

Из материалов ряда дел известно, что решение о принудительном расторжении квотных договоров было принято «в связи с невыполнением обязательств по освоению квот».

Возможно, речь идёт в том числе о квотах на вылов краба.

(сс) whatsinprague Крабы

Фигурант спора

ООО «РК СПК» учреждено во Владивостоке в апреле 2021 года для занятия морским рыболовством. Фирма создана путем реорганизации в форме слияния. Правопредшественниками актива указаны ООО «Шидон», «Каданау», «Пенча». А на открытых площадках e-mail «РК СПК» фигурирует как адрес ЗАО «Шумшу Ко ЛТД» (Сахалин), торгующего рыбой и морепродуктами.

«РК СПК» руководит Наталья Кан, а владеет им ООО «Да-Центр», которое в собственности ООО «СПК» (доля — 99,5%, владельцы — Наталья Кан и гражданин Латвии Иварс Грунсбергс) и Григория Рожина (директор рыболовной компании «Командор» Натальи Кан). Компанией «Да-Центр» руководит Артур Кан, который также является руководителем рыболовной сахалинской фирмы «Экофим» Зинура Тюлегенова и главой ассоциации предприятий морского лова тихоокеанских лососей (Владивосток).

Региональный фонд «Родные острова» Олег Кан

Ранее некоторые СМИ упоминали Наталью Кан при обнародовании дела «крабового короля» Олега Кана, проходящего по делу о контрабанде за пределы России живого краба в крупном размере. Помимо того, Олегу Кану предъявлено обвинение не только по контрабандной статье, но и «в организации в 2010 году заказного убийства». Сам фигурант несколько лет числится в международном розыске.

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