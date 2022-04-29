Заявление председателя ОБСЕ Збигнева Рау и генерального секретаря организации Хельги Шмид о том, что вскоре Специальная мониторинговая миссия (СММ) на Украине прекратит свою деятельность, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

«А толк-то от них там был разве? Только и делали, что шпионили в пользу нациков», — считает Андрей С.

Многие пользователи крайне позитивно встретили эту новость, потому что ОБСЕ прославилась тем, что долгие годы поставляла Вооружённым силам Украины информацию о расположении военных сил Народных милиций Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Всё, разведки у бандеровцев больше нет на территории Донбасса», — отметил Нормунд Д.

«А зачем они нужны? Пускай уматывают! Фашистские шпионы, предатели мирного населения!» — обличает Татьяна Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что ОБСЕ и вовсе не должно было быть на территории конфликта в Донбассе, но российская сторона, судя по всему, доверилась обманчивому авторитету этой организации.

«Давно пора было выгнать оттуда эту натовскую разведку, коей и является ОБСЕ на самом деле!» — поделился своим мнением Хареш А.

«Эта организация, как можно было убедиться за все эти годы, занимается только тем, что подогревает военные конфликты. Гнать их надо отовсюду!» — требует Алексей Л.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Миссия ОБСЕ на Украине

Часть людей полагает, что миссия ОБСЕ резко свернулась после того, как вскрылись факты сотрудничества работников этой организации с украинскими военными, что нарушает все договорённости.

«Не объявили бы сами, их бы пинком под зад оттуда вышвырнули рано или поздно. «Нейтралитет» они соблюдают, ага, верим» — написала Марина Ш.

«Ну логично, что дёру дали. Контору спалили по полной. Свою функцию всё равно больше не смогут выполнять», — отметил Макс Х.

«После того как выяснилось, что камеры ОБСЕ, установленные на линии соприкосновения, передавали картинку прямиком украинским военным, я удивлён, почему сотрудников этой нацистской конторы вообще живыми отпустили», — пишет Михаил М.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия сделала свои выводы относительно благонадёжности всех этих западных структур, которые якобы способствуют урегулированию конфликтов.

«Интересные такие. Как только их спалили и предъявили им буквальные доказательства сотрудничества с украинскими военными, то сразу решили по-быстрому свалить. Как будто ничего и не было и ни за кем они не шпионили. Но мы запомним и напомним при случае», — предупреждает Камилла К.

Mfa.gov.ua Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и председатель ОБСЕ Збигнев Рау

Нашлись и те, кто уверены, что Донбасс был последней территорией, куда ОБСЕ пустили. Больше эту лживую организацию никто не захочет видеть в качестве якобы независимой миссии для деэскалации конфликтов, пишут граждане.

«А зачем нам теперь вообще ОБСЕ нужна? Кому эта организация вообще теперь пригодится, если Западом нарушены все договорённости, принятые при создании этой гнилой конторки? Весь мир теперь точно знает, что ОБСЕ будет служить интересам какой-то конкретной стороны того или иного конфликта, в зависимости о того, кто выступает на стороне США», — уверен Абрам А.

Напомним, 28 апреля на официальном сайте ОБСЕ была опубликована информация, согласно которой председатель организации Збигнев Рау и её генеральный секретарь Хельга Шмид объявили о предстоящем закрытии Специальной мониторинговой миссии на Украине.