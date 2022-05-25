Заявление директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о том, что Польша планирует установить контроль над «историческими владениями» на Украине по принципу, реализованному ещё после Первой мировой войны, после чего Запад признает право Варшавы на оккупацию, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 29 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Ян Матейко. Казимир III закладывает католический собор в покорённом Львове. 1888

«Вот и наступает конец «незалежной» и их «самостійністi», — считает Артур М.

Многие пользователи пришли к выводу, что Польша рано или поздно интегрирует в себя западную территорию нынешней Украины.

«Игра слов. Никакого воссоединения не будет. Польша тупо заберёт свои исторические территории, которые оказались сегодня украинскими по какому-то недоразумению. Самое забавное, что этот вариант устроит и Польшу, и Россию. Но не думаю, что это будет уже завтра, ещё далеко не конец всей этой украинской истории. Венгрия и Румыния тоже, между прочим, захотят вернуть свои территории. И того — минус семь областей Украины без участия Российской Федерации», — указывает Роман К.

Некоторые комментаторы отмечают, что это может стать компромиссным решением между Варшавой и Москвой.

«Согласен, конечно. Западная Украина и не против, я подозреваю, стать Польшей. Польша возьмёт нетронутую Западную Украину, а Россия получит восточную, южную и центральную части страны», — предполагает Максим К.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Часть людей полагает, что Россия ставит перед собой цель провести денацификацию на Украине и в этом ей могут помочь в том числе поляки, которые не питают особых симпатий к бандеровцам.

«Об этом давно говорят, только украинцы в это не хотят верить. Возникает вопрос: а что поляки после того, как вернут себе эти земли, будут делать с западенцами? Им они точно не нужны, у них чистая нация, и смешиваться с этими они явно не захотят. Нам в России эти тем более не нужны. Так что вопрос остаётся на повестке дня», — написал Евгений К.

«Вот вам и союзники. Поляки ненавидят бандеровских выродков сильнее любого русского, никто лучше них не зачистит Западную Украину от этой грязи», — поделился своим мнением Александр С.

Ряд пользователей указывает на то, что Польша видит себя Речью Посполитой в новом обличье, а так как это империя, то ей необходимо начать расширяться.

«Тот факт, что в Варшаве мечтают воссоздать Речь Посполитую, не может видеть только слепой. Они столетиями об этом грезят. Возможно, Украина станет первым шагом к возвращению этой империи», — считает Дмитрий Т.

«Уже всё решено. Сейчас спецоперация достигнет поставленных целей и начнётся официальная часть раздела украинского пирога», — пишет Иван С.

Иван Шилов ИА REGNUM Лакомый кусок

Нашлись и те, кто считают необходимым опередить Польшу, первыми добравшись до бандеровского гнойника.

«А всё-таки хотелось бы, чтобы русские танки доехали в том числе и до Львова. Надо снести там памятник Бандере, посыпать землю солью и навсегда покинуть это проклятое место», — написал Виталий Н.

Напомним, 28 апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о том, что Польша планирует установить контроль над «историческими владениями» на Украине по принципу, реализованному ещё после Первой мировой войны, после чего Запад признает право Варшавы на оккупацию.