Заявление заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что возвращение освобождённого от украинских националистов региона обратно под контроль Украины исключено, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Новороссия будет воссоздана в прежних границах, как их определила Екатерина Великая в своё время. Вы хотели декоммунизации — вы её получите», — указывает Rurik V.

Многие пользователи пришли к выводу, что Вооружённые силы Российской Федерации не для того освобождали Херсонскую область от засилья неонацистов, чтобы местные жители впоследствии вновь окунулись в этот бандеровский ад.

«Жители Херсонской области уже давно сделали свой выбор, и под украинский флаг они возвращаться не собираются. Малочисленность противников российской администрации является главным тому подтверждением», — считает Елена Ш.

«Всё, теперь нужно держать позиции и помогать Херсону в защите и помощи мирным жителям. Без российских военных туда вернутся бандеровцы и устроят резню», — убеждена Виктория К

Фото из телеграм-канала Михаила Развозжаева Севастопольцы подняли Знамя Победы в Херсоне

Некоторые комментаторы отмечают, что жители Херсона получили долгожданную свободу и теперь не намерены возвращаться под контроль киевского террористического режима.

«И заметьте, речь не идёт об оккупации. России необходимо, чтобы жители того же Херсона могли сами решать, какая им власть нужна. Пока там орудовали нацисты, ни о каком свободном выражении своего мнения говорить было невозможно», — отметила Алёна Л.

А террористическую сущность киевского режима жители Херсонской области прочувствовали, как говорится, на своей шкуре.

«Люди в Херсоне под Украину возвращаться не будут, учитывая то, что именно Украина сейчас в центр Херсона «Точки-У» направляет. Кто же с такими маньяками захочет дело иметь?» — написал Генрих Б.

«Тут же, видимо, прочитав эту новость, командование ВСУ отдало приказы о бомбёжке гражданских объектов в Херсоне «Точкой-У». Таким же терроризмом занимаются, как ранее в Краматорске, в Зугрессе и в Донецке. Преступления Зеленского против мирного украинского населения продолжаются, но это не вечно», — уверена Milla K.

Ряд пользователей указывает на то, что вслед за Херсонской областью неонацисты потеряют власть и над другими регионами Украины.

«Как я понимаю, вскоре Украины не будет. Будет Украинский федеральный округ Российской Федерации. Либо же она останется, но будет уже в составе Союзного государства, как Белоруссия», — предполагает Ева А.

Нашлись и те, кто отмечают, что Россия дарит свободу, и если кто-то не согласен с мерами по денацификации Украины, те могут свободно уехать в те страны, где людей не преследуют за распространение человеконенавистнической идеологии.

«Не будет никакой Украины. Будет Новороссия и Малороссия, исконно русские земли. Россия возвращает своё, пришло время. Кому не нравится — валите в Европу и там горлопаньте, а у нас будет порядок и никаких нацистов», — отметила Милена М.

Напомним, 28 апреля заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости о том, что возвращение освобождённого от украинских националистов региона обратно под контроль Украины исключено. Чиновник подчеркнул, что «Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности».