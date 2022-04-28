Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули направил руководству Google письмо с требованием прокомментировать недавнее исследование, которое выявило, что алгоритмы фильтров технологического гиганта, отвечающие за сортировку спама в email, работали по политически предвзятой модели во время выборов 2020 года

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

Rebecca Hammel Джош Хоули- американский сенатор

«Новое исследование выявило, что ваша компания сильно мешает республиканцам связываться со своими сторонниками, при этом демократам ваша компания облегчает доступ к свои сторонникам», — заявил Хоули, добавив, что во время политических компаний интернет играет решающею роль, так так как именно через сеть посыл политиков достигает избирателей.

Хоули сослался на исследование, опубликованное на прошлой неделе факультетом компьютерных наук Университета Северной Каролины. Исследование вышло под названием «Анализ влияния политических предубеждений на алгоритмы фильтрации спама в электронной почте во время выборов в США 2020 года».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Важно поставить Google на место. Независимо от того, как эти компании работают за сценой, от наблюдаемых закономерностей нелегко отмахнуться. Так же, как Twitter и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Google предвзят… Давайте посмотрим правде в глаза…» — пишет survivingpnw.

«Много лет назад я предупредил всех своих родных и друзей о двух организациях: Google и Amazon. Я сказал всем, что они становятся слишком большими, и нужно найти способ ограничить их влияние. Я показал им, как Google может сделать или разрушить компанию или малый бизнес своими алгоритмами. Я работаю в сфере, где мы предоставляем фирменные услуги для правительства США. Когда вы вводите название нашего бренда в их поисковую систему, она отправляет вас к нашему конкуренту. Почему? Они заплатили за это и являются партнерами Google. Amazon имеет огромное влияние», — объясняет CDiz1.

«Я очень надеюсь, что Google тщательно и искренне продумает и проведет чистку. Я и моя семья планируем перейти на Microsoft Edge. У меня было много хороших услуг от Google; но хотя я и даю им преимущество в их рекламных махинациях, никому не нравится, когда им манипулируют или эффективно промывают мозги. Я имею право думать самостоятельно, рассуждать, приходить к собственным выводам без того, чтобы кто-то делал это за меня», — указывает tom_atlanta.

«Google и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создают помехи на выборах, запрещая свободу слова. Настало время для судебного иска», — пишет usausa623

Jennifer Moo Свобода слова?

«Мне нравится, как Google уклоняется от ответов, указывая, что это обязанность читателей электронной почты проверять спам по классификации DEFAULT — но именно в этом и заключается вопрос. По ДЕФОЛТУ Google демонстрирует политическую предвзятость», — подчеркивает harlonkatz.

«Я пользуюсь Duck Duck Go уже 6 месяцев. Я считаю, что он почти так же хорош, как Google. Я бы настоятельно рекомендовал любому свободолюбивому американцу перейти на него. Теперь я пользуюсь Google только в редких случаях, когда не могу найти то, что ищу, на Duck Duck Go. Помните, что Google ненавидит консервативных американцев», — уверяет norbertoricardo.

«Существуют и другие поисковые системы, кроме Google. Я стараюсь использовать их», — делится kungfu2478.

«Да, я не хочу, чтобы Google выбирал, какая легальная электронная почта попадет в мой спам, исходя из своих политических пристрастий. Это неприятно. К счастью, не все, кто там работает, — кричащие либералы», — комментирует foxfox.

Напомним, что американская компания Google приостановила в России размещение всей контекстной рекламы после того, как российское правительство потребовало, чтобы платформа перестала распространять пропаганду о событиях на Украине. Речь идёт, в частности, о рекламе на принадлежащем компании видеохостинге YouTube и на поисковике Google.