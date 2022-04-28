Британия будет поставлять Украине противокорабельные ракеты для борьбы с ВМФ РФ. Об этом 28 апреля в эфире телеканала Sky News заявил британский министр обороны Бен Уоллес

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

U.S. Secretary of Defense Бен Уоллес

«Мы… будем искать и при наличии возможности передадим противокорабельные ракеты. Невероятно важно, чтобы зерно, которое имеет огромное значение для всех нас и для цен на продовольствие, могло вывозиться с Украины», — приводит слова министра ИА Красная Весна.

Он также подчеркнул, что поэтому крайне важно сделать так, чтобы российские корабли не могли наносить удары по целям на Украине.

Заявление Уоллеса обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина». Многие из участников обсуждения указали на то, что Британия ведет себя слишком смело.

«Закат Туманного Альбиона, так держать», — с сарказмом отреагировал Александр.

«Интересно, поставки каким образом происходить будут? А то могут и не доплыть, и не доехать…» — отметил Т. Каасс.

«Англичанка всё гадит и гадит — маленькая и вонючая», — добавил zst.

«Не пора ли взбудоражить Ирландию, пусть у себя разбираются на территории?» — с сарказмом поинтересовалась Golubka.

«Может, пора разорвать дипломатические отношения с Британией?» — поинтересовался Фесс.

«Британцы подталкивают Москву к непростому решению — лишению Украины (или чего от нее останется) выхода к Черному морю…» — прокомментировал Андрей А.

«А вот про это президент точно упомянул вчера», — напомнила Марина.

«Является ли это угрозой стратегического характера?» — в свою очередь поинтересовался Dmitry P.

«С завидным упорством Англия и Польша наперегонки добиваются начала мировой войны с применением ЯО (ядерного оружия — О. П.)», — написал один из участников обсуждения.

«Когда ж мы уже отправим привет Букингемскому дворцу? Они прямо просят и просят…» — не выдержала Narcissa M.

«Британцам бы сидеть на своём острове и не соваться туда. Почувствовали себя империей XIX века, хотя нынешняя Британия — это жалкая пародия в виде… острова с мизерной армией и ничтожным флотом», — отметил Терминатор

Royalnavy.mod.uk Флот Великобритании

«Ну так удивляться нечему. Абсолютно нечему. С кем мы воюем? Это ж понятно», — отреагировала Marina S.

«Они там что-то… [слишком] смелые», — пишет Наталья.

«А за островок свой не страшно им?» — с сарказмом подытожил JD.