Заявление постоянного представителя Крыма при президенте России, вице-премьера региона Георгия Мурадова о том, что крупным российским банкам, среди которых Сбербанк, пришло время открыть свои офисы на полуострове, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 28 апреля в социальной сети «ВКонтакте»

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Ppcrimea.ru Георгий Мурадов

«Как так получилось, что самый главный банк Российской Федерации не работал в Крыму аж восемь лет и продолжает его сторониться даже сейчас, когда Россия встала на путь спецоперации?» — интересуется Иван С.

Многие пользователи указывают на то, что самое страшное для бизнеса уже случилось — против него были введены санкции, но почему-то в Крым всё равно готовы зайти не все крупные российские банки.

«Сбер всё равно под санкциями находится! Хуже уже всё равно не будет! Я больше скажу, там даже своя железнодорожная компания есть, якобы официально не связанная с РЖД. Если очень захотеть, всё можно сделать. Не понимаю, почему Сбер упорствует», — отметил Роберт З.

Некоторые комментаторы отмечают, что Сбербанк теперь находится в той же лодке, что и остальные российские банки, попавшие в немилость Запада.

«Дорога ложка к обеду. В Крыму мы его ждали, чтобы иметь возможность получить карты международных платежных систем, а сейчас Сбер из-за санкций уровняли с крымскими банками. Пусть заходит, только толк от него теперь какой?!» — задаётся вопросом Андрей М.

Часть людей считает, что руководство подобных банков свято верит в то, что каким-нибудь образом можно будет отменить возвращение Крыма в родную гавань.

«ВТБ даже уже начал свою деятельность на полуострове, а Сбер всё ещё нет. А почему? Греф ждёт, что всё вернётся, как было? До 2014 года? Проверить бы правоохранителям всё это дело», — советует Роман С.

Ряд пользователей указывает на то, что крупный капитал в России настроен не очень-то патриотично, что не может не вызывать серьёзных вопросов.

«Государственный, блин, банк. Может быть, губернаторы по своей линии заставят руководство этой конторы проявить хоть капельку патриотичности?» — задаётся вопросом Игорь Д

EvelRus Сбербанк

«Складывается такое ощущение, что руководство этого банка поддерживает западные санкции против Крыма и вообще не хотело бы, чтобы Россия отстаивала свои интересы на международной арене, защищая русскоговорящее население», — подозревает Макс П.

Нашлись и те, кто призвали отечественных предпринимателей осознать, что они либо с Россией, либо против неё. Третьего не дано.

«Кто-то в руководстве банка всё ещё не понял, что пора определяться. Без этой определённости дело дурно пахнет. Обычно так поступают те, кто играют за противоположную команду. Не хочется думать об этом, гоню от себя такие мысли», — написал Вячеслав К.

«Да там не только Сбера нет. Ещё мобильные операторы, да и вообще весь практически крупный бизнес боится получить нагоняй от своих западных хозяев. Поря, я думаю, врубать инструмент национализации и забирать бизнес у тех, кто не согласен с курсом российского государства», — предлагает Александр В.

Напомним, 27 апреля постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил РИА Новости о том, что крупным российским банкам, среди которых Сбербанк, пришло время открыть свои офисы на полуострове.