Иран стремится укрепить сотрудничество с Китаем ради противостояния США, поскольку переговоры между Вашингтоном и Ираном о возвращении к ядерной сделке не приносят плодов. Об этом сообщило Fox News после того, как президент Ирана Ибрагим Раиси провел встречу с министром национальной обороны Китая Вэй Фэнхэ. Представители двух стран обсудили стратегическую выгоду их союза и пути улучшения сотрудничества в сфере обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Единственное, в чем мы можем быть уверены в отношении Байдена, так это в том, что все, во что он вмешивается, превращается в кризис, включая, но не ограничиваясь этим: граница, инфляция, энергетика, образование, цепочка поставок, преступность, большие технологии, Китай, Ближний Восток, Украина, Афганистан, выборы», — пишет Mowerman:

«Мы не переживем этот век, если не покончим с коммунистическим Китаем. Война была бы огромной ошибкой, но мы могли бы покончить с ними, разрушив их экономику. Однако для этого потребуется железная воля, а я не вижу ничего, кроме дрожащих запястий Байдена», — указывает lookslikeaduck661.

»… Именно это пытался сделать Трамп!» — отвечает bowman02.

«Иран и Китай. Я не могу представить себе менее надежного партнерства. Эти двое заслуживают друг друга», — считает wolfj.

«Слишком много неразберихи в этой маловероятной комбинации, которая обречена на проблемы», — предполагает yitzqac.

«А меня это не удивляет. Мы превосходим их в вооружении и военном деле, и они это знают. На самом деле это означает, что Китай собирается дать Ирану ядерное оружие», — уверен fierce388.

«Часть дипломатического успеха Китая заключается в том, что он не принимает военного участия и не заботится о внутренней политике стран, с которыми торгует. Такой уровень военного участия будет сопряжен с определенными трудностями, которых китайцы мудро избегали в прошлом, и четко указывает на важность Ирана для планов Китая. Иран действительно является для них связующим звеном для контроля над странами Ближнего Востока и Африки, и я уверен, что такое военное сотрудничество не понравится ни саудовцам, ни израильтянам, которые склоняются к созданию антииранской коалиции. Интересно, как Китай справится с напряженностью между ним и Ираном. Будет стабильнее, чем при милитаризме США? Если они смогут убедить всех участников, что торговля в регионе под руководством Китая выгодна всем сторонам больше, чем война, возможно, они успокоят ситуацию», — размышляет canuckistan

Dfat.gov.au Вэй Фэнхэ

«День за днем выясняется, что президент Трамп был прав на 100% во всем!» — вспоминает stormbringer226.

«Когда Иран соединится с Китаем, ожидайте, что Иран объявит о наличии ядерного оружия, готового к испытаниям или применению!» — восклицает curly4.

«Что может пойти не так?» — иронизирует My-Name-is-Nobody.

«Сейчас, как никогда, нам нужен сильный лидер. Кто-нибудь знает, где мы можем найти такого лидера?» — интересуется chucklasvegas.

«Там нет проблем. На Ближнем Востоке нет ничего, что имело бы значение для США. Пора вернуть 5-й флот домой и прекратить защищать китайские нефтепроводы и правительство Саудовской Аравии. Мы слишком долго защищали их, ничего не получая взамен», — указывает bobfred99.

«Прекрасно. Еще одно доказательство того, в каком отчаянии находится Китай», — подчеркивает imsmarterthanyou873.

Напомним, что группа из 40 бывших американских политиков и активистов, выступающих против распространения ядерного оружия, призвала президента США Джо Байдена как можно быстрее добиться успешного завершения переговоров по ядерной сделке с Ираном.

Отмечается, что в рамках сделки СВПД Ирану понадобилось бы больше года для производства 25 кг обогащенного урана оружейного качества. Однако без сделки иранцы могут управиться за несколько недель.