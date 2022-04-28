Заявление заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что с 1 мая 2022 года регион перейдёт в рублёвую зону, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 28 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Очередная победа России на территории бывшей УССР», — отметил Павел Г.

Многие пользователи были рады узнать, что наконец-то Херсонская область войдёт в рублёвую зону, потому что благодаря этому серьёзному шагу регион сможет вести более эффективные экономические взаимоотношения с тем же Крымом, да и вообще со всей Россией

Marion Golsteijn Порт в Херсоне

«Поздравляю жителей Херсона! От души поздравляю! Теперь в Херсоне жизнь наладится, и область перестанет находиться под нацистской оккупацией! Вот это главное», — пишет Константин М.

Некоторые комментаторы отмечают, что их беспокоит не экономика, а чтобы на украинской земле больше никогда не стояла нога фашиста или бандеровца.

«И наконец-то люди там нормально заживут под руководством России. Мирное небо у них над головой теперь обеспечено. И спокойный сон», — уверена Галя М.

Часть людей полагает, что вслед за Херсонской областью свой взор в сторону России обратят и другие регионы Украины.

«Херсонес наш! Слава Богу, мы можем это увидеть в нашем веку, когда восстанавливается историческая справедливость!» — пишет Марина Р.

«Ну вот и Херсонская Народная Республика теперь скоро будет, а там и Николаевская на горизонте, Одесская и Днепропетровская. И так далее вплоть до Западной Украины. Львов пускай в Польшу отбывает, нам этот гнойник не нужен», — отметил Равшан Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что Херсон, как и другие области Украины, оказались жертвами киевского неонацистского режима, с которым борются Вооружённые силы Российской Федерации.

«Очень надеюсь, что продолжение следует. Впереди ещё Николаев и Одесса. А сколько замечательных русских деятелей культуры дал Киев. В 2000-е Украина зачем-то решила стать Бандерштадтом. Первой ласточкой стал Ющенко. Эстафету подхватили пан Порошенко и артист оригинального жанра Зеленский. Мечты иногда сбываются, и вполне возможно, что Украина таки станет Бандерштадтом, например, со столицей во Львове. Если, конечно, Польша будет не против», — написал Сергей М.

Отдельные комментаторы уверены, что шаг за шагом Россия будет устанавливать историческую справедливость.

«Постепенно начинает проясняться, что Украина вся интегрируется, становится частью России. Она будет поделена на множество областей, которые впоследствии будут вместе с одной большой семьёй. Бандеровцы в Киеве потеряли свою страну. Кто против России прёт, тот рано или поздно теряет государственность», — указывает Виталий У.

«Вот тут даже сомнений не было, что Херсон перейдёт под юрисдикцию Российской Федерации. Где эти идиоты в комментариях, которые кричат, что Россия якобы больше потеряет, что сил не хватит, что санкции нас задушат? Украина в том виде, в котором она ещё пока есть, вскоре прекратит своё существование. А территории России тем временем будут только приумножаться. Вот вам и первая весточка», — указывает Dima S.

Нашлись и те, кто уверены, что постепенная интеграция таких областей с российской экономикой принесёт благополучие и процветание не только регионам бывшей Украины, но и самой России.

«Хорошие новости. И там уже оборот рубля наладили. Набиваем цену нашей нацвалюте, как только можно! И это очень хорошо. Это залог стабильной и насыщенной экономики», — считает Лейла С

Akket.com Рубль

Напомним, 28 апреля РИА Новости опубликовало материал, согласно которому заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что с 1 мая 2022 года регион перейдёт в рублёвую зону. Чиновник отметил, что переходный период займёт примерно четыре месяца.