Илон Маск пообещал купить Coca-Cola и «надрать задницу Red Bull»
Американский предприниматель Илон Маск, известный своим эпатажным поведением в Twitter, часто граничащим с абсолютной глупостью, за последние дни сделал несколько вызывающих твитов, которые особенно сильно привлекли внимание пользователей на фоне новостей о поглощение американцем самого Twitter. В своем последнем посте Маск заявил, что в следующий раз он намерен купить компанию Coca-Cola, чтобы вернуть в рецепт напитка наркотическое вещество, которое изначально действительно там присутствовало. Американские интернет-пользователи бурно отреагировали на заявление главы SpaceX. Причем многие осудили Маска за «пропаганду» запрещенных, вредных для человека веществ.
«Эй! Кокаин на самом деле очень вреден для вас и может вызвать плохие последствия… ваш твит окажет плохое влияние на моих детей, чего я не хочу, так как я не пропагандирую этот наркотик!» — восклицает @Mightyau_.
«Вы можете купить Fox. Я хочу еще один сезон «Светлячка», — пишет @BillyM2k.
«Было бы здорово добавить немного фантастики, в которой действительно есть фантастика», — ответил Маск.
«Первая публично проданная бутылка «Кока-колы» в 1894 году содержала 3,5 грамма кокаина. Может вернем его обратно?», — указывает @PPathole.
«Надерем задницу Red Bull!» — воскликнул в ответ Маск.
«Реально? Люди и раньше задавались вопросом, как вы используете свои деньги, но это только доказывает, что у вас злые идеи. Наркотики могут быть легальными в вашей родной стране Австралии, но мы запретили их здесь. Изучите это тему», — негодует @Nedsfeed.
«Илон Маск шутит, что «покупает «Кока-колу», чтобы засыпать туда кокаин» — это крайне отвратительно; этим вы только поощряете употребление запрещенных наркотиков. В мире много насущных проблем, но с вашим богатством и влиянием вы можете помочь решить некоторые из них. Начните с Африки (своего континента)», — советует @DanielRegha.
«Этот кенийский парень всегда удивляет нас, нигерийцев», — делает @crawldarkk отсылку к тому, что Маск родился и вырос в Претории, ЮАР.
«Можете, пожалуйста, купить Северный Кипр и превратить наш остров в какую-нибудь развитую крутую страну, у нас прекрасный пляж и хорошие люди», — просит @yusufunveren.
«Не вы ли тот парень, который сказал, что собирается покончить с голодом в мире?» — напоминает @EuSouZarolho.
«К сожалению, свобода слова может вызывать зависимость», — отмечает @ElonGoatToken.
«Тебе лучше бросить курить, чувак», — предлагает @Eyaaaad.
«Купите Tiktok и удалите его», — просит @iihtishamm.
«Это Хантер просил тебя об услуге?» — иронизирует @laurenboebert, делая отсылку к сыну президента США Джо Байдена Хантеру Байдену, вокруг которого разразился скандал из-за употребления наркотиков и сотрудничества с Украиной.
Как сообщало ИА REGNUM, американские подростки сегодня составляют самую быстрорастущую возрастную категорию населения США, умершего по причине передозировки.
С января по июнь 2021 года от передозировки в США умерли порядка 1150 подростков 14-18 лет, согласно данным исследования, опубликованного в журнале JAMA. Это на 20% превышает показатели 2020 года и более чем в два раза превышает число погибших в 2019 году. И хотя подростки составляют лишь небольшую часть от погибших от передозировки в первой половине 2021 года американцев, данный всплеск всё равно ужасает.
Количество смертей растет на фоне распространения в США фентанила, синтетического опиоида, который может быть в 50 раз мощнее героина.