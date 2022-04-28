Американский предприниматель Илон Маск, известный своим эпатажным поведением в Twitter, часто граничащим с абсолютной глупостью, за последние дни сделал несколько вызывающих твитов, которые особенно сильно привлекли внимание пользователей на фоне новостей о поглощение американцем самого Twitter. В своем последнем посте Маск заявил, что в следующий раз он намерен купить компанию Coca-Cola, чтобы вернуть в рецепт напитка наркотическое вещество, которое изначально действительно там присутствовало. Американские интернет-пользователи бурно отреагировали на заявление главы SpaceX. Причем многие осудили Маска за «пропаганду» запрещенных, вредных для человека веществ.

(сс) JD Lasica Илон Маск

«Эй! Кокаин на самом деле очень вреден для вас и может вызвать плохие последствия… ваш твит окажет плохое влияние на моих детей, чего я не хочу, так как я не пропагандирую этот наркотик!» — восклицает @Mightyau_.

«Вы можете купить Fox. Я хочу еще один сезон «Светлячка», — пишет @BillyM2k.

«Было бы здорово добавить немного фантастики, в которой действительно есть фантастика», — ответил Маск.

«Первая публично проданная бутылка «Кока-колы» в 1894 году содержала 3,5 грамма кокаина. Может вернем его обратно?», — указывает @PPathole.

«Надерем задницу Red Bull!» — воскликнул в ответ Маск.

«Реально? Люди и раньше задавались вопросом, как вы используете свои деньги, но это только доказывает, что у вас злые идеи. Наркотики могут быть легальными в вашей родной стране Австралии, но мы запретили их здесь. Изучите это тему», — негодует @Nedsfeed.

Billy Hathorn Автомат по продаже кока-колы

«Илон Маск шутит, что «покупает «Кока-колу», чтобы засыпать туда кокаин» — это крайне отвратительно; этим вы только поощряете употребление запрещенных наркотиков. В мире много насущных проблем, но с вашим богатством и влиянием вы можете помочь решить некоторые из них. Начните с Африки (своего континента)», — советует @DanielRegha.

«Этот кенийский парень всегда удивляет нас, нигерийцев», — делает @crawldarkk отсылку к тому, что Маск родился и вырос в Претории, ЮАР.

«Можете, пожалуйста, купить Северный Кипр и превратить наш остров в какую-нибудь развитую крутую страну, у нас прекрасный пляж и хорошие люди», — просит @yusufunveren.

«Не вы ли тот парень, который сказал, что собирается покончить с голодом в мире?» — напоминает @EuSouZarolho.

«К сожалению, свобода слова может вызывать зависимость», — отмечает @ElonGoatToken.

«Тебе лучше бросить курить, чувак», — предлагает @Eyaaaad.

«Купите Tiktok и удалите его», — просит @iihtishamm.

«Это Хантер просил тебя об услуге?» — иронизирует @laurenboebert, делая отсылку к сыну президента США Джо Байдена Хантеру Байдену, вокруг которого разразился скандал из-за употребления наркотиков и сотрудничества с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, американские подростки сегодня составляют самую быстрорастущую возрастную категорию населения США, умершего по причине передозировки.

С января по июнь 2021 года от передозировки в США умерли порядка 1150 подростков 14-18 лет, согласно данным исследования, опубликованного в журнале JAMA. Это на 20% превышает показатели 2020 года и более чем в два раза превышает число погибших в 2019 году. И хотя подростки составляют лишь небольшую часть от погибших от передозировки в первой половине 2021 года американцев, данный всплеск всё равно ужасает.

Количество смертей растет на фоне распространения в США фентанила, синтетического опиоида, который может быть в 50 раз мощнее героина.