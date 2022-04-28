Администрация американского президента Джо Байдена делает для Украины все возможное. Официальные лица все меньше опасаются сделать США стороной конфликта против России. Они наращивают поставки оружия в Киев и делают это открыто. Важно отметить, что администрация теперь совершенно иным образом оценивает свои цели в бывшей советской республике: если раньше Вашингтон хотел помочь Украине, то теперь он стремится ослабить Россию, пишет бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье, опубликованной 28 апреля The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

И американские президент Джордж Вашингтон, и госсекретарь Джон Куинси Адамс предупреждали сограждан о подобном явлении. Тем не менее специальная военная операция РФ стала не первым случаем за последние годы, когда официальные лица США забыли, какую именно страну они должны представлять.

В августе 2008 года США оказались на грани войны с Россией из-за «грузинских» республик. Воспользовавшись слабостью Москвы после Холодной войны, подтолкнув НАТО еще дальше на восток и разрушив Югославию в конфликте из-за Косово, США под руководством администрации Джорджа Буша — младшего пообещали включить Украину и Грузию в «трансатлантический» альянс. В свою очередь, Москва поддержала в Грузии «сепаратистов», которые на протяжении долгого времени сопротивлялись власти Тбилиси. Крайне безрассудный президент этой страны Михаил Саакашвили был убежден, что Вашингтон его поддержит, поэтому он и нанес удар по российским миротворцам, защищавшим Южную Осетию, непризнанное на тот момент государственное образование. В ответ на это Москва предприняла необходимые шаги.

White House photo by Eric Draper Джордж Буш — младший и Михаил Саакашвили

Всегда любивший покрасоваться перед камерами, бывший кандидат в президенты США Джон Маккейн, один из первых сторонников бесконечных войн, настаивал на том, что «сегодня мы все грузины». Хуже того, представители администрации Буша, демонстрируя высокомерие с оттенком безумия, обсуждали возможность нападения на российские войска. Уже развязав бесконечную войну в Афганистане и спровоцировав разрушительную межконфессиональную рознь в Ираке, они подумывали спровоцировать ядерное противостояние, сравнимое с Карибским ракетным кризисом.

И главное: зачем? Не с тем же, чтобы защитить независимость, свободу или безопасность США. Напротив, это было сделано в рамках трагической, но неуместной многовековой геополитической борьбы, примеров которой в мире очень много. Хотя было легко сочувствовать бедственному положению Грузии, на Кавказе не было ничего, что оправдывало бы войну, особенно с ядерной державой. Более того, Саакашвили стремился втянуть США в потенциально крупный конфликт, чтобы вернуть территорию, которая на протяжении долгого времени сопротивлялась тому, чтобы оказаться под контролем Тбилиси.

Более двух столетий назад первый президент Америки Джордж Вашингтон предвидел такого рода подобострастное подчинение другим народам. Возможно, такая тенденция и не была тогда удивительной. Американские колонии завоевали независимость при поддержке Франции и Испании, о каком-либо единстве молодого государства можно было говорить с натяжкой, а в международных делах были пока на вторых ролях. Иными словами, наметить независимый курс было непросто.

Однако даже после того, как США стали сверхдержавой и самым могущественным государством в мире, они все равно оказались в рабстве у других стран и народов. Такие разные государства, как Великобритания, Саудовская Аравия, Израиль, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты, Грузия и некоторые страны Восточной Европы, оказывали в своих интересах на политику США влияние. Как правило, они добивались особой благосклонности в качестве «союзников», заставляя Вашингтон относиться к своим противникам как к своим врагам. Сегодня подобное явление можно наблюдать на примере Украины.

army.mil Флаги США и Саудовской Аравии

Свое знаменитое «Прощальное обращение» Вашингтон написал в то время, когда Франция искала поддержки новой нации против Великобритании. Он предупредил своих соотечественников, что «ничто не является более существенным, чем отказ от постоянной, глубоко укоренившейся вражды по отношению к одним государствам и горячей привязанности к другим; вместо этого следует развивать честные и дружественные отношения со всеми».

«Государство, испытывающее по отношению к другому ставшую привычной ненависть или вошедшую в привычку симпатию, является в какой-то степени рабом. Оно раб своей вражды или расположенности, и каждое из этих чувств достаточно для того, чтобы сбить такое государство с пути, отвечающего его долгу и интересу», — писал первый президент США.

И то, и другое чувство, отмечает Бендоу, носят негативный характер. Например, «горячая привязанность одного государства к другому приводит к множеству нежелательных последствий».

«Симпатия к государству-фавориту, способствуя иллюзии надуманного взаимного интереса в случаях, когда взаимные интересы в действительности отсутствуют, и внушение одной стороне враждебных чувств по отношению к другой втягивают первую в участие в спорах и войнах второй без достаточных на то оснований или оправданий», — также указал Вашингтон.

Столь же опасна и обратная сторона медали. По словам американского лидера, «антипатия, существующая в одном государстве по отношению к другому, легко располагает обе стороны к нанесению оскорбления или ущерба, нетерпимому отношению к малейшей нанесенной обиде, а также к заносчивости и несговорчивости при возникновении непринципиальных или незначительных споров».

«Отсюда частые коллизии, упорные, острые и кровавые столкновения. Нация, движимая недоброй волей и негодованием, вопреки трезвым политическим расчетам, иногда понуждает правительство к войне», — добавил он.

Mil.gov.ua Американские солдаты на Украине

Конфликт между Россией и Украиной все больше начинает соответствовать тому, о чем предупреждал бывший американский президент. Киев «заслуживает» сочувствия и поддержки США. Хотя к конфликту и привело упрямство союзников, действия Москвы «нельзя оправдать», и она несет полную ответственность за решение начать спецоперацию на территории своего соседа. Однако США нужно ограничить свою поддержку, признав, что для американской безопасности Украина не играет вообще никакой — и уже никак не решающей — роли. Поэтому любая помощь должна оказываться таким образом, чтобы избежать конфликта с Россией. Даже неядерный конфликт с такой страной, как РФ, был бы сопряжен с тяжелыми последствиями; обмен же ядерными ударами стал бы катастрофой.

Тем не менее официальные лица США наращивают свою поддержку Украины, по-видимому, не обращая внимания на риски. Энтони Блинкен и Ллойд Остин, госсекретарь и министр обороны соответственно, посетили Киев в показной демонстрации поддержки. Администрация недавно одобрила очередной раунд поставок оружия, предназначенного для боевых действий на востоке.

Более того, официальные лица Байдена сосредоточили свое внимание на России. До начала спецоперации Москвы администрация отказывалась серьезно относиться к проблемам безопасности, которые президент России Владимир Путин высказывал более десяти лет. Тем не менее США никогда бы не допустили, чтобы другая великая держава, будь то Россия, Китай или другая, делала бы в Западном полушарии то, что США делали в Европе.

Тем не менее через две недели после начала конфликта президент Байден подчеркнул, что «прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война, и нужно стремиться предотвратить ее». Однако, похоже, такая позиция меняется. Например, американский лидер высказался за смену режима, неубедительно пытаясь представить свое заявление как личное мнение. Теперь Остин говорит, что цель администрации, — в которой даже не пытаются замаскировать свою позицию всплеском эмоций, — состоит в том, чтобы «ослабить» Россию. От такого заявления недалеко и до объявления Москвы врагом.

В целом Байден, кажется, добивается не только того, чтобы помочь Киеву, но и того, чтобы навредить Москве. Дэвид Э. Сэнгер из New York Times отметил: «Остин и другие члены администрации Байдена все более открыто говорят о будущем, которое они видят: годы непрерывной борьбы за власть и влияние с Москвой, которая в некотором роде напоминает то, что президент Джон Ф. Кеннеди назвал «долгой сумеречной борьбой» Холодной войны».

Джон Фицджеральд Кеннеди

Гораздо хуже — риск горячей войны. Безусловно, президент искренен в своем желании избежать ядерного конфликта с Россией. Однако многие войны начинаются из-за случайностей и неосторожностей. Чем более открыто и масштабно вмешаются США, тем выше вероятность того, что Москва примет ответные меры, причем эскалация возможна с обеих сторон.

Россия уже повысила риторический накал, призвав «США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности». В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров сделал более зловещее заявление: «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне». Он повторил угрозу, подчеркнув, что «сейчас риски весьма существенные».

«Мне бы не хотелось, чтобы их искусственно раздували. Желающих немало. Опасность серьезная, реальная», — указал глава внешнеполитического ведомства.

Тем, кто склонен игнорировать опасность, следует помнить, что практически никто не предполагал, что Путин отдаст приказ о начале специальной военной операции на Украине. Конфликт имеет гораздо большее значение для России, чем для США. И для достижения своих целей Москва готова идти на гораздо большие риски и издержки, чем Вашингтон. Более того, если операция Москвы застопорится, Кремль, скорее всего, рассмотрит возможность полного использования своей большей огневой мощи, потенциально включая «тактическое ядерное оружие». В той мере, в какой российские власти считают, что в потерях России виновата военная помощь США и союзников, они будут более склонны наносить удары по таким грузам, законным военным целям, даже если это может спровоцировать эскалацию.

Джордж Вашингтон предвидел еще одно последствие стремления к полной поддержке иностранных правительств. Журналисты и аналитические центры превратились в пиарщиков от имени Киева. Хуже того, кампания гигантов журналистики и социальных сетей против «фейковых новостей» превратилась в запрет на противоположные взгляды. Хотя аргументы в поддержку Украины «убедительнее», чем в поддержку России, это не повод не давать критикам отстаивать позицию Москвы.

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Спустя пару десятилетий после послания Вашингтона Джон Куинси Адамс, тогдашний госсекретарь, а затем и президент, выступил уже со своим предупреждением, призвав страну «не ходить за рубеж в поисках монстров, которых можно было бы уничтожить».

Хотя США по-прежнему претендуют на звание «страны свободных», они уже давно превратились из республиканской державы в имперскую. В результате за последние два десятилетия это обернулось для страны огромными издержками. Еще более катастрофической оказалась бы война с Россией, начатая без нужды на то.

Помогая Украине, американские чиновники должны помнить, что их ответственность лежит в первую очередь перед США. Им следует перечитать «Прощальное обращение» Вашингтона. Безусловно, помогать дружественным государствам нужно, отметил Бендоу, но нельзя становиться рабом иностранных интересов. К сожалению, американские политики все чаще не видят здесь разницы.