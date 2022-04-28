Правительство Швеции потребовало у Европейского союза компенсацию за военные поставки на Украину, сообщает Sverigesradio.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Стокгольм запросил возврат 95 миллионов крон, якобы потраченных на 5 тысяч шлемов. В действительности их стоимость значительно ниже», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что парламент Швеции одобрил поставки оборудования для разминирования, пяти тысяч одноразовых противотанковых гранатометов, 135 тысяч полевых пайков, пяти тысяч бронежилетов, на что было выделено порядка 620 миллионов крон. Также в фонд Центрального банка Украины направили дополнительно 500 миллионов крон.

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Радио Стыдоба», «Запрещенная Украина», а также на странице украинского издания «ШарийNET» в социальной сети «ВКонтакте».

«Правительство Швеции запросило у ЕС компенсацию за военные поставки Киеву. Стоп! А как же бескорыстные европейские ценности?! Шведы разве не ради свободы и демократии стране помогали?» — с сарказмом написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Дружба дружбой, а табачок врозь», — отреагировала Анита.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Ещё не ответили: приходите вчера?!» — смеется Анатолий.

«Ну вот, а как же от чистого сердца?» — шутит Ден К.

«Безвозмездно! То есть даром у них не проканывает», — добавила Lana.

«Мы-то это знаем, а вот упоротые ещё не понимают, что Европа себе за бесплатно ничего не позволяет, что уж говорить об Украине», — ответил ей (Lana) Ден К.

«Украине беда, а Европе самое время наживаться. Всё элементарно, Ватсон», — с сарказмом отметил Igor.

«Да что ж такое! А мы думали, они от чистого сердца топят за Украину. Ан нет», — написал Designcannes.

«Вы что же, не за идею?» — смеется HelenB243.

«Так это ж Швеция по доброй воле сделала, какая компенсация? Помощь — добровольная, никто вас не заставлял», — отметил Евгений.

«И, кстати, почему у ЕС, а не у Украины требуют?» — недоумевает Евгений.

«О, европейцы их быстро научат главному принципу «демократии»! Сначала нужно брать компенсацию, а потом уже поставлять оружие. Теперь будут и без оружия, и без компенсации. ЕС — большая «семья», а, как известно, в большой семье не щелкай клювом», — иронизирует Irina D.

«Если бы не запросили, то я бы очень удивился. Всё-таки вековые традиции скряжничества и жлобства по команде из Брюсселя не могут исчезнуть», — пишет Виктор С.

«Шведы понимают, что если не заберут сейчас, первыми, то не заберут никогда… [Вот] они дружные», — прокомментировал новость один из участников обсуждения.

«Весь мир с нами, но не бесплатно», — смеется Ola P.

«Я так понимаю салорейху (Украине — О. П.) за весь тот металлолом, что им сбагрили, таки счёт выставят», — задумался Алекс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Что вы! Теперь ярмо обязанностей перед коллективным Западом возложено на каждую страну в ЕС. По умолчанию все они обязаны помогать Украине оружием за свой счет, как бы в припадке гнева и возмущения Россией и из благородного сочувствия Украине. Представляю, как довольно ржут сейчас в Англии и Америке. Навязали-таки Европе свои притязания на развязывание третьей мировой войны. Втянули европейцев в грязь против России», — отреагировала Татьяна.

«Для кого писали «Двенадцать стульев»? Русскую классику надо изучать внимательно, вдумчиво… Сначала деньги — потом стулья!!! Сто лет назад еще это было сказано. Сначала надо было деньги получить, а уж потом что-то Украине отправлять!!!» — с сарказмом написала Ирина К.

«Сейчас все остальные: «А чё, так можно было?» — пишет Александр Т.

«А когда поставляли, о чем думали? Только сейчас пришло в голову? Да и вообще, чем Украина будет расплачиваться потом? Что-то я сильно сомневаюсь, что она станет свои долги выплачивать! Не дождутся они от нее!» — отметила Ксения К.

«Наивные…» — комментирует Василий И.

«Дружба дружбой, а денежки врозь», — подытожила Елена Р.