56 членов британского парламента обвиняются в совершении разного рода сексуальных домогательств. О них было сообщено в независимую систему рассмотрения жалоб и претензий. В число предполагаемых правонарушителей входят три члена правительства и два теневых лейбористских министра. Обвинения варьируются от неприемлемых комментариев до преступлений. Сообщается, что по крайней мере один депутат был обвинен в совершении преступления.

Иван Шилов ИА REGNUM Парламент Великобритании

27 апреля на заседании парламента член Зеленой партии Англии Кэролайн Лукас спросила: «Премьер-министр сейчас прямо сказал, что в этой палате нет места для сексизма и женоненавистничества. Может ли он сейчас подтвердить, что сексуальные домогательства, очевидно, отличные от буллинга и лжи, являются основаниями для увольнения?»

parliament.uk Кэролайн Лукас

«Безусловно, сексуальные домогательства нетерпимы, и правильно, что у членов есть право на процедуру, с помощью которой можно довести это до сведения управления палатой. Безусловно, это основания для увольнения», — отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Часть пользователей отметили, что обычных офисных сотрудников за подобные правонарушения давно бы уволили, а депутаты и министры фактически делают что хотят, а к ответственности их ни за что не привлекают.

«Один из депутатов был пойман за просмотром порно в палате общин. 56 депутатов, включая трех министров, обвиняются в совершении половых правонарушений. Если бы это делали обычные люди, их бы уволили, но, кажется, с депутатами так не работает. Время их всех выкинуть», — прокомментировал @BThroughParty.

«Прежде чем начнутся разглагольствования, хотелось бы отметить. Даже если их 57, неважно, кто они и из какой они партии. Если подтвердится, что они действовали неуместно, они должны быть уволены. Мы больше не можем терпеть то, как депутаты и министры уходят от ответственности за то, что может разрушить любую другую карьеру», — отметил @montyinmalford.

parliament.uk Парламент Великобритании

«Я спрашиваю себя, что они могут сделать, что заставит их уволиться? Они могут делать все, что угодно?» — спросил @OldAutisticAFAB.

Некоторые пользователи поинтересовались, как будет проводиться внутреннее парламентское расследование и будет ли проводиться специальное голосование по привлечению к ответственности или увольнению всех депутатов, чья вина в совершении половых правонарушениях будет доказана.

«Интересно узнать, какая будет процедура при проведении такого рода расследования. Кто будет проводить расследование и какие пределы их полномочий? Или это будет просто с целью оправдания?» — уточнил @msjanebond007.

В комментариях написали, что не удивлены сексизму в парламенте. Некоторые пользователи предположили, что на самом деле правонарушителей больше.

«Только 56? С таким премьер-министром, как у нас, я удивлена, что их не больше», — прокомментировала @JEFFRHYS1.

U.S. Department of State Борис Джонсон

«Мое предположение: всего 56? Остальные, должно быть, хорошо замели следы», — написал @sirjackwindsor.

Ряд комментаторов считают, что имена этих 56 депутатов должны быть раскрыты, чтобы люди знали, за кого не голосовать в следующий раз на выборах.

«Кто они? У нас есть право знать, какие члены парламента и министры извращенцы и представляют опасность для женщин. Тогда мы можем повлиять на их избирателей, чтобы они их бесцеремонно бросили. Имена, пожалуйста?» — попросил @EdBaines4.

Среди пользователей есть те, кто удивился такому большому количеству правонарушителей. Несмотря на то, что от представителей парламента можно ожидать все что угодно, это «уже перебор».

«В процентах от общего числа депутатов это не похоже на какой-либо штат сотрудников организации. Что с ними не так?» — спросил @psaxton63.

«Когда думал, что невозможно ненавидеть Вестминстер еще больше…» — прокомментировал @willgeorgelloyd.

«Это разве не каждый десятый депутат?» — уточнила @JessicaCVL.

Часть комментаторов уверена, что даже после проведения расследования с этими депутатами ничего не сделают, потому что если Джонсон пообещал, это еще не значит, что он сделает.

«Премьер-министр выражает свою точку зрения в парламенте… есть шестипроцентный шанс, что он говорит правду», — написал @Sir_Pouncealot.

«Если это будет доказано. Есть слишком много ложных обвинений, к тому же у нас действует презумпция невиновности в качестве стандарта доказанности», — отметил @brexitsucks1984.

«Основания» — да. Реальное увольнение — нет, потому что министры же не знали, что они домогались до кого-то», — прокомментировал @IPo74.

Напомним, в воскресенье, 24 апреля, The Mail on Sunday опубликовал женоненавистническое заявление о заместителе Лейбористской партии Анджеле Рэйнер, осудив ее за выбор одежды и «перекидывание ног».

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