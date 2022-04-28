Руководители почти 50 текстильных, обувных и мебельных компаний из Италии при поддержке региона Марке и Болонской ярмарки отправились в Москву, несмотря на санкционные ограничения. Об этом сообщает портал La Verita.

Рембрандт. Синдики

Предприниматели в своё оправдание заявили, что без торговли с Россией им не выжить. По словам одного из них, на складах компании скопилось около 6 млн пар обуви, и без российского рынка им придётся уволить работников и закрыться. Многие фирмы в настоящее время пытаются выжить, продавая в Россию товары через Турцию и Казахстан.

В материале отмечается, что таким образом предприниматели нарушают санкции, введённые Евросоюзом. Однако подавляющее большинство простых итальянцев встало на защиту компаний. По их мнению, присоединившись к санкциям, власти страны действуют против интересов Италии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Пора всем, абсолютно всем перестать следовать любым «запретам», правилам, указам, которые принимаются этими преступниками», — категорично отметил Стефано Б.

«Молодцы! Отличное решение против такого продажного и вероломного правительства, как это», — добавила Франческа И.

«Есть компании, которые не могут обойтись без российского рынка, поэтому они пытаются обойти принятые санкции. Правительство, конечно, не думает о последствиях, которые ожидают экономику из-за его действий», — считает Алессандра М.

«Вы молодцы, правильно поступили. Мы все должны восстать, потому что это правительство заставляет нас умирать за интересы банкиров», — пишет Патриция С.

«Они сделали действительно хорошую работу. Пора восстать против этих четырёх беглецов, которые у нас засели в правительственных зданиях», — поддержал Джанпаоло Р.

Здание парламента Италии

«Моё восхищение! Вот настоящая Италия, у которой ещё осталась честь», — заявила Беттина Б.

«Италия и Германия выступают против приостановки поставок газа из России. Нельзя разрушать целые народы ради интересов немногих», — заметила Сильвана Р.

«Максимальное уважение и солидарность с этими предпринимателями, которые в отличие от наших политиков должны зарабатывать на жизнь. Это свободная Италия, которую я люблю. Спасибо россиянам, которые вместо того, чтобы надрать нам задницу покупают итальянские товары», — написал Акилле Б.

«Молодцы, мои поздравления. Наконец, кто-то восстаёт против катастрофы, которую нам навязывает Драги. Надеюсь, что все крупные предприниматели восстанут», — выразила надежду Федерика К.

«Эмбарго введено не против России, а против европейских стран», — считает Джузеппе П.

«Правильно сделали! Наше правительство служит США и ради них убивает собственную страну! Россия не объявляла войну Италии, наоборот, Италия объявила войну России, вернее, это позорное правительство!» — заключила Марианджела К.

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