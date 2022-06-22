Бывший американский полицейский Дерек Шовин, осужденный за смерть афроамериканца Джорджа Флойда, пытается добиться нового судебного разбирательства. Адвокат Шовина утверждает, что во время первого суда в Миннеаполисе было невозможно добиться справедливого разбирательства из-за досудебной огласки, спровоцировавшей митинги в штате. Защита также обвинила СМИ в «прославлении Флойда и демонизации Шовина», что могло повлиять на выводы присяжных. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Я согласен с аргументами защиты. Флойд был прославлен, а Шовин демонизирован. Присяжные были напуганы. А истерия в СМИ сделала невозможным справедливый суд», — пишет bitkdall.

«Он думает, что это несправедливо, потому что не хочет сидеть в тюрьме. lol», — отвечает nunyabizness595.

«Он прав на 100%. Суд должен был проходить в другом штате, а присяжные должны были быть полностью изолированы. Вместо этого судья и обвинение угрозами заставили их вынести обвинительный вердикт, чтобы избежать беспорядков», — указывает falcontruth104.

SounderBruce Протест в Сиэтле после убийства Джорджа Флойда

«Это неправомерное осуждение. Патологоанатом лжесвидетельствовал, когда утверждал, что фентанил не способствовал смерти Флойда — абсолютно точно способствовал. Фентанил сильно влияет на способность дышать», — объясняет bonedoc1991.

«Если вы на 100% уверены в этой теории, проведите эксперимент. Не принимайте фентанил и позвольте 160-фунтовому чуваку стоять на коленях на вашей шее в течение 9 минут. lol», — отвечает nunyabizness595.

«Флойд сделал свой собственный выбор в тот день — совершить преступление, не слушать, не следовать инструкциям и сопротивляться аресту. Должен ли был Шовен обязательно опираться на его шею в течение 8 минут, вероятно, нет. Шовин также не должен был провести 22 года в тюрьме», — считает callmethebreeze.

«Рад слышать, что они добиваются нового суда. Я полностью согласен с тем, что в Миннеаполисе он не получил справедливого суда. Я также считаю, что присяжные должны были быть изолированы из-за всего этого освещения в СМИ и протестов. Я уверен, что они действительно опасались за свою безопасность», — подчеркивает MeenieMo.

«Абсолютно точно, дайте этому человеку новый суд. Шуточный судебный процесc в прошлый раз не дал ему никаких шансов, кроме как быть признанным виновным. Флойд был преступником», — комментирует Biden’sNuts.

«Флойд был преступником, но не убийцей, как старина Шовен», — отвечает angry& ignorant.

(сс) Lorie Shaull Место гибели Джорджа Флойда

«Да, быть преступником не является основанием для того, чтобы быть задушенным до смерти», — добавляет chrisveal.

Напомним, в апреле 2021 года суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени и в причинении смерти по неосторожности Флойду. Убийство чернокожего мужчины Флойда при задержании вызвало волну протестов против полицейского произвола и породило движение Black Lives Matter, выступающее против расовой дискриминации и насилия в отношении афроамериканцев.