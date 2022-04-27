Введенных против России санкций мало — Российская Федерация с ними справляется, поэтому нужны новые санкции. Об этом 27 апреля заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Иероним Босх. Корабль дураков (фрагмент). 1490-1500

Отметив, что «Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями», введёнными ЕС, политик добавил: «В этой связи Польша старается организовать процесс конструирования очередных санкционных пакетов».

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Заявление главы польского правительства обсудили читатели телеграм-каналов «Радио Стыдоба» (также на странице «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте») и «Денацификация UA».

«Польская боль. «Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями», — сказал премьер Польши Моравецкий», — написал автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«Прозрение? Нет! Надо больше санкций! Вот и вся суть заявления», — отметил Олег.

«То есть надо поднадавить???» — поинтересовалась «Осень».

«Какая боль», — смеется Vasily A.

«Увидьте и почувствуйте силу русского медведя», — добавила Olya L.

«А вы и без санкций, и без газа плоховато будете справляться», — пишет Ксения.

«То, что для нас щекотно, — они бы и полдня не продержались», — с юмором отметил Vi E.

«Пока мы видим, что у Европы, к сожалению, до сих пор мозгов не прибавилось», — отреагировала Ekaterina.

«Какое несчастье, что у соседа корова не сдохла», — интерпретировал заявление Моравецкого «АН».

«Они готовились задавить старого медведя, а не думали, что медведь за это время тоже готовился», — прокомментировала новость Margarita T.

«А классно Россия придумала: вы нам санкции, а мы вам ничего, — всё равно санкции только против вас», — иронизирует Vladimir V.

«А если будут сожалеть — отключим нефть», — с сарказмом добавил Lynx.

«Надо жёстче с этой капиталистической сворой! С ними поступать по их законам. Отрезать от трубы и смотреть, как они мерзнут и голодают. Только так!!!» — считает Елена.

«Нашли кого запугать. Жаль, Задорнов не может им рассказать о русском человеке как оно есть», — написала El_Ka.

«Вот есть же такие люди, которые не могут радоваться своим успехам, а всё надо лишь бы у соседа было плохо — это их больше радует. Они обречены быть несчастными и так в несчастье и умереть», — отметила Ирина Р.

«Сейчас без газа из России Польша тоже будет учиться справляться с санкциями, введёнными ею против России», — смеется Константин K.

«Как старательно хозяину подвывает Табаки! Авось тот ещё одну сахарную косточку подкинет!..» — пишет AD.

«Они что-то начинают подозревать…» — комментирует Ocelot 42.

«Оставайтесь на линии, ваше мнение очень важно для нас», — смеется Anna C.

«Главное, чтобы они без газа справились, пусть дровами запасаются», — написала Dasha D.

«Россия в состоянии быть самодостаточной. То, что мы пережили в 90-х, закалило неимоверно. На любой кризис русский человек скажет: «Бывало и хуже». А вот… [поляки] скоро начнут петь совсем другие песни. Да и другие тоже», — отметил Игорь М.

«Мы без сожаления будем наблюдать, как промышленность Польши будет справляться без российского газа», — пишет Валентина О

«Чего это «к сожалению»? Всё ж нормально. Дурак, что ли?» — подытожил Вячеслав Анатольевич.