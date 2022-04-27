Сеть: «Подвывают хозяину!» — Польше мало нынешних санкций против России
Введенных против России санкций мало — Российская Федерация с ними справляется, поэтому нужны новые санкции. Об этом 27 апреля заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Отметив, что «Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями», введёнными ЕС, политик добавил: «В этой связи Польша старается организовать процесс конструирования очередных санкционных пакетов».
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Заявление главы польского правительства обсудили читатели телеграм-каналов «Радио Стыдоба» (также на странице «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте») и «Денацификация UA».
«Польская боль. «Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями», — сказал премьер Польши Моравецкий», — написал автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».
«Прозрение? Нет! Надо больше санкций! Вот и вся суть заявления», — отметил Олег.
«То есть надо поднадавить???» — поинтересовалась «Осень».
«Какая боль», — смеется Vasily A.
«Увидьте и почувствуйте силу русского медведя», — добавила Olya L.
«А вы и без санкций, и без газа плоховато будете справляться», — пишет Ксения.
«То, что для нас щекотно, — они бы и полдня не продержались», — с юмором отметил Vi E.
«Пока мы видим, что у Европы, к сожалению, до сих пор мозгов не прибавилось», — отреагировала Ekaterina.
«Какое несчастье, что у соседа корова не сдохла», — интерпретировал заявление Моравецкого «АН».
«Они готовились задавить старого медведя, а не думали, что медведь за это время тоже готовился», — прокомментировала новость Margarita T.
«А классно Россия придумала: вы нам санкции, а мы вам ничего, — всё равно санкции только против вас», — иронизирует Vladimir V.
«А если будут сожалеть — отключим нефть», — с сарказмом добавил Lynx.
«Надо жёстче с этой капиталистической сворой! С ними поступать по их законам. Отрезать от трубы и смотреть, как они мерзнут и голодают. Только так!!!» — считает Елена.
«Нашли кого запугать. Жаль, Задорнов не может им рассказать о русском человеке как оно есть», — написала El_Ka.
«Вот есть же такие люди, которые не могут радоваться своим успехам, а всё надо лишь бы у соседа было плохо — это их больше радует. Они обречены быть несчастными и так в несчастье и умереть», — отметила Ирина Р.
«Сейчас без газа из России Польша тоже будет учиться справляться с санкциями, введёнными ею против России», — смеется Константин K.
«Как старательно хозяину подвывает Табаки! Авось тот ещё одну сахарную косточку подкинет!..» — пишет AD.
«Они что-то начинают подозревать…» — комментирует Ocelot 42.
«Оставайтесь на линии, ваше мнение очень важно для нас», — смеется Anna C.
«Главное, чтобы они без газа справились, пусть дровами запасаются», — написала Dasha D.
«Россия в состоянии быть самодостаточной. То, что мы пережили в 90-х, закалило неимоверно. На любой кризис русский человек скажет: «Бывало и хуже». А вот… [поляки] скоро начнут петь совсем другие песни. Да и другие тоже», — отметил Игорь М.
«Мы без сожаления будем наблюдать, как промышленность Польши будет справляться без российского газа», — пишет Валентина О
«Чего это «к сожалению»? Всё ж нормально. Дурак, что ли?» — подытожил Вячеслав Анатольевич.