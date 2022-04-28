Вслед за удалением мобильных приложений ряда банков и ранее доступных россиянам платежных сервисов на фоне санкционного давления на Россию от компании Apple появляются свежие новости. Как сообщил портал 3dnews. ru, компания будет удалять из своего магазина цифрового контента App Store приложения, которые не обновлялись «в течение значительного промежутка времени». Соответствующее уведомление, указывает информационный ресурс, на этой неделе было разослано разработчикам, которые получили 30 дней на то, чтобы обновить свои продукты.

Иван Шилов ИА REGNUM Apple

«Вы можете сохранить это приложение доступным для новых пользователей, чтобы они могли найти и загрузить его из App Store, предоставив обновление для продукта в течение 30 дней. Если обновление не будет предоставлено в течение 30 дней, приложение будет удалено из магазина», — цитирует портал сообщение Apple, которое получили разработчики некоторых программ для iOS.

В уведомлении уточнили, что эта мера не затронет продукты, которые уже скачаны и установлены на пользовательские устройства. Уведомление Apple, подчеркивает ресурс, получили разработчики приложений, которые не обновлялись несколько лет, но всё ещё доступны в App Store. В частности эту информацию ресурсу подтвердил создатель клавиатуры FlickType для Apple Watch, которая ориентирована на слабовидящих людей.

На странице поддержки Apple, отмечает ресурс, сказано, что компания непрерывно оценивает приложения на предмет корректной работы и соответствия рекомендациям платформы. В случае выявления каких-либо несоответствий приложения удаляются из App Store. Ресурс уточняет, что данное сообщение не содержит даты публикации, сказать о том, когда именно оно появилось, трудно. Также напоминается, что о намерении удалять из App Store приложения, которые давно не обновлялись, Apple говорила ещё в 2016 году.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Смартфоны

Тем временем, как сообщило сегодня издание «Коммерсантъ», 20 покупателей техники Apple требуют от компании компенсации морального вреда в размере 10 тыс. руб. на каждого, а также «соразмерного уменьшения стоимости» товаров из-за того, что на них больше не работает система бесконтактных платежей Apple Pay. Сервисы Apple Pay и Google Pay, напомнило издание, стали недоступны для российских карт Visa и Mastercard в начале марта, а 24 марта Apple Pay начала ограничивать оплату картами платежной системы «Мир» в России и удалять из приложения добавленные карты.

Коллективный иск к ООО «Эппл Рус» от покупателей техники Apple (iPhone, Apple Watch, Mac) подан в Пресненский районный суд Москвы 26 апреля. В базе суда, как уточняет издание, иск пока не зарегистрирован, но истцы предоставили документы, подтверждающие его отправку. Мнения опрошенных изданием юристов относительно решения по иску разделились: одни считают, что Apple никогда не давала гарантий повсеместной работы платежной системы, другие — что она выступает частью товара и его стоимости. Есть также мнение, что решения по данному иску определят дальнейшую судебную практику, впрочем, как и в целом, судебная практика может возникнуть и на фоне уходящих с российского рынка иностранных компаний.

Российские антимонопольщики также противостоят злоупотреблениям транснациональной корпорации. На прошлой неделе РИА Новости сообщали, что Арбитражный суд Москвы признал законным возбуждение ФАС России антимонопольного дела против Apple, навязывающей пользователям оплату товаров через App Store.

Msk.arbitr.ru Арбитражный суд Москвы

О том, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке приложений, запрещая разработчикам приложений информировать пользователей об альтернативных, более выгодных способах оплаты товаров, нежели через ее магазин App Store, ФАС заявила, как напомнило издание, в августе 2021 года. Ведомство выдало предупреждение, потребовав от корпорации устранить нарушение, но компания этого не сделала. В октябре ФАС возбудила в отношении Apple дело по жалобам пользователей iOS и разработчиков приложений, по словам которых, в некоторых случаях дешевле купить товар (например, электронную книгу) на сайте продавца, а после — приступить к чтению в приложении на iPhone или iPad.

Ранее же ФАС сообщала, что у Apple предусмотрена комиссия от 15% до 30% с каждого платежа в App Store, при этом пользователи устройств не могут быть проинформированы о возможности покупок за пределами App Store. Кроме того, пишет издание, ФАС отмечала, что компания требует от разработчиков удалять ссылки на свои ресурсы в интернете и изменять функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. В случае признания Apple нарушившей закон о защите конкуренции ей может грозить оборотный штраф — в процентах от суммы выручки на рынке.

B июне 2020 года РБК сообщал, что Еврокомиссия (ЕК) начала расследование в отношении компании Apple в связи с подозрениями, что ее действия в части интеграции платежной системы Apple Pay нарушают антимонопольное законодательство Евросоюза. Тогда в сообщении ЕК отмечалось, что речь, в частности, идет о том, что использовать для проведения бесконтактных платежей модуль NFC на смартфонах iPhone может только Apple Pay.

Marco Verch Оплата Apple Pay

«Важно, чтобы действия Apple не лишали потребителей возможности использовать преимущества новых платежных технологий, включая лучший выбор, качество, инновации и конкурентоспособные цены. Поэтому я решила внимательно изучить практику Apple в отношении Apple Pay и ее влияние на конкуренцию», — поясняла тогда исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

Правда, тогда в рамках этого дела речь шла о том, что отсутствие ограничений бесконтактных платежей стало особенно значимым в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При этом по итогам предварительного расследования в ЕК заподозрили, что Apple ставит разработчикам мобильных приложений и веб-сайтов условие использовать Apple Pay для оплаты товаров и услуг с помощью устройств, работающих на основе операционных систем iOS и iPadOS.

Напомним, как ранее мы сообщали, в рамках разработанных в Евросоюзе законопроектов ЕК намерена противостоять монополии технологических гигантов, в частности, их обяжут предоставлять пользователям альтернативные сторонние магазины приложений и платежные системы. В случае ряда нарушений таким корпорациям могут грозить оборотные штрафы.