Заявление компании «Газпром» о прекращении поставок газа в страны Европейского союза является попыткой шантажа, и это неприемлемо. Об этом 27 апреля заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

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Заявление политика обсудили читатели телеграм-каналов «Запрещённая Украина» и «Радио Стыдоба».

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявления Газпрома о приостановках поставок газа «шантажом». Ранее в компании сообщили, что полностью приостановили поставки газа в Болгарию и Польшу в связи с неоплатой в рублях. Раньше Урсула думала, что шантажировать может только она своими односторонними санкциями. А оказывается, нет», — написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Она-то шантажировала, а мы просто требуем своей законной оплаты за предоставляемый товар. Какой шантаж?» — недоумевает Светлана С.

«Нельзя так… Шантажировать, угрожать и запугивать могут только США и ЕС, а другим нельзя», — с сарказмом пишет Екатерина Б.

«До них только сейчас начало доходить, что теперь очередь России диктовать условия», — отметила Наталья.

«Да неужели? Неприятненько стало? То ли ещё будет, неуважаемая Урсула», — добавила Angela V.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пояс

«А нас за что?» — смеется iZ Vrat.

«Совсем сдурела тетка», — с сарказмом отметил Александр М.

«Наглость — первое счастье», — прокомментировала Svetlana K.

«Они себя слушают в хронологическом порядке иногда хотя бы? Ощущение, что все страдают потерей памяти на вчерашние события», — отреагировала Наталья.

«Ух, какая страшная. То есть дикие русские варвары должны бесплатно отдавать свой варварский газ цивилизованным европейским господам», — отметила Татьяна.

«А они думали, что будут безнаказанно творить всякую дичь? А теперь «а нас за что»?» — недоумевает один из участников обсуждения.

«Так они же хотели прям на днях от энергоресурсов России отказаться… Так в чем, собственно, проблема?» — не понимает Julia B.

«Ну что вы снова? Это же другое. Ну что вы, не понимаете? Глупые совсем? Другое, совсем другое же! Отнимать у них нельзя. Гнобить нас — можно. Как дети малые, ей-богу», — иронизирует Vi.

«А что такое, Урсула? «Рабы» взбунтовались, аккурат когда плетка сломалась? Дас из капитализм: утром деньги — вечером стулья», — пишет Ирина Ж.

«Ничего удивительного нет. Это многовековая колониальная привычка. Им все всё должны. И собственно, СССР положил конец колониальному миру. Такое они не забудут и будут пакостить», — отметила Светлана К.

«Ну, можно и без предупреждений…» — с сарказмом добавил Karlson.

«Вы сами, собственными руками дискредитировали доллары и евро! На них больше никто не молится и не верит! Что вы хотели, когда воровали деньги Центробанка и российского бизнеса? Всё, аллес, все свободны!» — подытожила Elena.

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