С момента свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в октябре 2011 года в Ливии началась череда военных переворотов, гражданских войн и терактов. За это время главные действующие лица и политические силы в ливийском политическом кризисе неоднократно поменялись местами, успев побывать противниками и союзниками. Начавшийся в феврале 2022 года очередной ливийский политический кризис привёл к созданию двух соперничающих альянсов, члены которых ещё недавно были заклятыми врагами.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

10 февраля в Тобруке прошла внеочередная сессия палаты представителей (парламента) Ливии, в ходе которой был избран новый премьер-министр страны Фатхи Башага. Ранее Башага занимал пост министра внутренних дел в Правительстве национального единства Ливии, которое было сформировано лидерами ливийской оппозиции, свергнувшей Каддафи.

Однако решение парламента было встречено в штыки действующим правительством Ливии под руководством Абдель-Хамида Дабайбы. Сложилась парадоксальная ситуация, когда в стране существуют два параллельных правительства, оспаривающих власть. Правительство Дабайбы официально признаётся ООН и рядом иностранных держав, а также опирается на поддержку отрядов исламистов, вооружённых и подготовленных при участии Турции.

С другой стороны, правительство Башага имеет поддержку большинства населения Ливии. Кроме того, Башага заключил союз с крупнейшим ливийским военным лидером – командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром. Примечательно, что ранее Башага и Хафтар находились по разные стороны баррикад. Более того, именно Башага командовал вооружёнными отрядами, которые остановили наступление сил Хафтара на Триполи в 2019-2020-хх годах. А в апреле 2022 года Башага обратился к Хафтару за военной поддержкой и призвал его войска вновь начать наступление на ливийскую столицу, чтобы свергнуть правительство Дабайбы.

EcoActu Eco Фатхи Башага

В преддверии возможного военного противостояния правительства Дабайбы и Башага стремятся найти союзников среди соседних государств. Во вторник 19 апреля Дабайба посетил Алжир с официальным визитом, в ходе которого встретился с военным и политическим руководством соседнего государства. В Алжире прямо заявили, что поддерживают легитимное правительство и не считают решение парламента о назначении Башаги в полной мере законным.

Заявления Алжира прямо противоречат позиции Египта по ливийскому вопросу. На протяжении последних пяти лет Каир выступает в поддержку парламента Ливии и сил Хафтара и является ключевым, наравне с Турцией, иностранным игроком в ливийском конфликте. Для правительства в Триполи приоритетной целью является открытие границы с Алжиром для торгового сообщения, а также — возможные поставки оружия и военной техники. Таким образом, отряды, подчиняющиеся правительству Дабайбы, будут вооружены не хуже, чем подразделения Ливийской национальной армии, которые получают военную поддержку Египта и ОАЭ.

По оценке арабских СМИ, Алжир может рассчитывать на то, чтобы распространить своё политическое влияние на территорию Ливии. В первую очередь речь идёт о взятии под контроль ливийских нефтепромыслов и нефтеналивных терминалов. Кроме того, Алжир обладает сильнейшей армией на Африканском континенте и в случае чего может оказать союзникам реальную военную поддержку. С вмешательством Алжира чаши весов в ливийском противостоянии, ранее склонившиеся в сторону Башага, вновь уравнялись, что автоматически заводит конфликт в тупик. С другой стороны – тупиковая ситуация может спровоцировать одну из сторон на то, чтобы попытаться решить кризис силой, использовав эффект неожиданности.